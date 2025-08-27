 Cane morto in valigia, esposto in Procura e appello: "Chi ha visto denunci"

Alessandra Serio

mercoledì 27 Agosto 2025 - 16:49

Il Partito Animalista: "Non voltatevi dall'altra parte". Il caso della carcassa abbandonata a Contesse

Messina – Non si ferma l’ondata di indignazione per il ritrovamento del cane morto abbandonato in una valigia a Contesse.

La condanna del sindaco e la taglia animalista

Dopo la condanna del sindaco Federico Basile e la “taglia” proposta dall’associazione animalista Aidaa sul responsabile, il Partito Animalista preannuncia un esposto in procura.

“Non giratevi dall’altra parte”

Il partito, rappresentato a Messina da Carlo Callegari, presenterà una denuncia alla Procura di Messina per avviare gli accertamenti sul fatto, penalmente rilevante. Il movimento va però anche oltre e si appella alla sensibilità dei cittadini: “Si invitano i cittadini a non voltarsi dall’ altra parte e ad aiutarci. Chi ha visto che denunci per farci intervenire come partito animalista scrivendoci sui social o sui nostri contatti”.

