Redazione

Il cane trovato morto in valigia a Contesse, taglia animalista di mille euro

martedì 26 Agosto 2025 - 15:43

L'associazione per la difesa degli animali a cacccia dell'assassino. Oggi a Messina è avvenuta la rimozione della carcassa, vicino al villaggio Unrra

MESSINA – La segnalazione a Tempostretto: la carcassa di un cane randagio ucciso quasi certamente con un colpo sparato alla testa e rinchiuso in una valigia a Contesse. Da qui la rimozione da parte di Messina Servizi. Ora l’Aidaa, Associazione italiana per la difesa animali e ambiente, propone una taglia per chi aiuta a individuare chi ha ucciso il cane.

Sottolinea l’associazione: “La carcassa è stata rinvenuta a Messina sotto il ponte della ferrovia Contesse nelle vicinanze del villaggio Unrra. Il corpo del cane è stato poi rimosso dalla società Messina Servizi Bene Comune su richiesta della polizia municipale, che aveva dapprima appurato che il cane non avesse microchip. Abbiamo così deciso di mettere una taglia di 1.000 euro sulla testa dell’assassino del cane. Ricompensa che verrà pagata a chi con la sua denuncia formale aiuterà nell’individuazione del responsabile di questo crimine e di eventuali complici e con la sua testimonianza permetterà la sua condanna in via definitiva”.

