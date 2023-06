Canottaggio, al campionato regionale c'è gloria per gli equipaggi messinesi - Tempostretto

Peloro sul Lago di Pome conquista otto titoli regionali, un'affermazione a testa anche per Cn Messina, Paradiso e Cariddi

PALERMO – Il Lago di Poma è stato teatro, lo scorso 18 giugno del campionato siciliano 2023 di canottaggio. Presenti anche gli equipaggi messinesi del Peloro Row, che come al solito ha conquistato tante medaglie e 8 titoli regionali, ma almeno un titolo regionale è andato anche a Club Nautico Paradiso, Club Nautico Messina Circolo Canottieri Cariddi. La Società Canottieri Thalatta invece è salita sì sul podio ma non sul gradino più alto.

Tanti i titoli regionali assegnati in provincia di Palermo, dal settore master dove la classifica è stata dominata dalla Telimar, nella coppa Montù invece vittoria per la Canottieri Palermo davanti a Telimar e Peloro. Da segnalare l’oro dell’equipaggio Peloro nel quattro di coppia under 17 che assegnava la speciale “Cappa Carlo Ruvolo”, nell’immagine in evidenza la premiazione con la consegna della coppa dopo le medaglie ad Andrea Sciavicco Fasano, Francesco Daniele Pacino, Vittorio Giuliano Misitano, Giovanni Marino.

“Continuano a migliorare le condizioni logistiche del bacino di Poma – fa sapere la Federazione – che dopo la 6ª gara della stagione si conferma un ottimo campo anche per regate di livello nazionale. Merito della meticolosa organizzazione logistica, coordinata da Marco Costantini; dalla collaborazione offerta dalle società palermitane, in termini di mezzi e uomini; dei tanti volontari che a vario titolo hanno supportato il coordinatore; del presidente e dei consiglieri che hanno contribuito alla buona riuscita delle gare; del segretario che ha curato tutti gli aspetti amministrativi”. Di seguito le medaglie delle società messinesi.

Peloro Row

Ori: Lucio Fugazzotto nel singolo under 17; Antonino De Marco, Riccardo Arena Trazzi, Dario Femminò, Vittorio Guagliardo, Sergio Genovese, Angelo Sergio Lizio, Fabio Giorgianni, Marzio Giacobbe con timoniere Silvia Messina nell’otto master C; Giovanni Ficarra nel singolo senior A; Silvia Messina nel singolo 7,20 allievi C; Andrea Sciavicco Fasano, Francesco Daniele Pacino, Vittorio Giuliano Misitano, Giovanni Marino nel quattro di coppia under 17; Lucio Fugazzotto e Andrea Sciavicco Fasano nel doppio under 17; Mariantonietta Trischitta e Aurora Messina nel doppio cadetti;

In equipaggio misto Telimar Aurora Messina e Mariantonietta Trischitta nel quattro di coppia cadetti,

Argenti: Alessandro Lucà, singolo cadetti; Matteo Donato e Giorgio Genovese nel doppio cadetti; Emanuel Nocita e Giorgio Bernava nel due senza under 17; Paolo Giuseppe Condurso, Giovanni Ficarra, Pietro Fugazzotto e Rosario Sebastiano Panteca nel quattro di coppia senior; Alessandra Salpietro, singolo esordienti; Riccardo Arena Trazzi e Antonino De Marco nel doppio master B; Francesco Balsamo nel singolo 7.20 allievi B1; Christian Condurso e Antonio Genovese nel doppio allievi B1; Luca Bernava e Francesco De Domenico nel doppio allievi B2; Elisa Aniso, Salvatore Cacace, Dario Minutoli con Fabio Leto (Telimar) e timoniere Maria Condurso nel gig a quattro pr3 II mix; Karol Ielo, Emanuel Nocita, Francesco Daniele Pacino e Giorgio Bernava nel quattro senza under 17; Elisa Maria Balsamo nel singolo allievi C; Alessandra Bitto, Simonezza Falzea, Valeria Gozzi, Domenica Genitori, Franca Velardi, Giovanna Longo, Sonia Sofi, Paola Claps con timoniere Maria Condurso nell’otto master C; Paola Claps e Simonetta Falzea nel doppio master A; Giovanni Marino e Vittorio Giuliano Misitano nel nel doppio under 17; Giorgio Genovese, Matteo Donato, Alessandro Lucà, Lorenzo Visalli nel quattro di coppia cadetti;

In equipaggio misto Telimar Marrimiliano Rallo e Vincenzo Panicola nell’otto master C;

Bronzi: Alessandra Bitto, Franca Velardi, Giovanna Longo e Sonia Sofi nel quattro di coppia master C; Mattia Bonomo e Aurelio Lucio Piscitello nel doppio allievi B2; Domenico Sorrenti e Paolo Giuseppe COndurso nel due senza senior A; Alessandra Salpietro e Benedetta Napoli del Cc Cariddi nel doppio senior A; Sergio Genovese, Vittorio Gugliardo, Angelo Sergio Lizio e Marzio Giacobbe nel quattro di coppia master B; Pietro Fugazzotto e Rosario Sebastiano Panteca nel doppio senior A;

Cn Paradiso

Ori: Nicola Bonanno e Giovanni Arrigo, doppio master D.

Argenti: Marco Giunta, Francesco Lo Bue, Massimo Salemme, Paolo Nava nel quattro senza senior A; Massimo Salemme, singolo Senior A; Giovanni Arrigo, Nicola Bonanno, Andrea Pagano, Cosimo Sorrenti nel quattro di coppia master B; Alice Meo nell’otto senior A in equipaggio misto con Laura Barbieri Falbo della Thalatta e atlete del Palermo Sc, Telimar, Mondello, Lauria Ccr e Cus Palermo.

Bronzi: Santi Gentiluomo, singolo esordienti M; Alice Meo con Alessia Schimmenti (Cus Palermo) nel due senza senior A.

Cn Messina

Ori: Roberto Manganaro, Alessio Scaglione e Antonio Bardetta con Davide Truglio (Cus Catania) nel quattro di coppia master B.

Bronzi: Christian Baia, singolo under 17 e singolo under 19; Alessio Scaglione e Roberto Manganaro, doppio master B; Tiziana Currò, singolo master A.

Sc Thalatta

Argenti: Laura Balbrieri Falbo nel singolo senior; Flavia Calabrò, singolo master; Pietro Mauro e Francesco Vita, due senza senior.

Cc Cariddi

Titolo regionale anche per Benedetta Napoli nel singolo esordienti del Cc Cariddi, unica a gareggiare di questa società che ottiene anche il bronzo nel doppio senior in equipaggio misto Peloro con Alessandra Salpietro.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook della Fic Sicilia

Articoli correlati