Canottaggio, buoni risultati al Meeting Sud per Cn Messina e Thalatta a Sabaudia

Gli equipaggi messinesi ottengono un oro, tre argenti e due bronzi nelle gare sul lago di Paola dello scorso weekend. In competizione anche le rappresentative siciliane nella specialità quattro di coppia

A Sabaudia lo scorso fine settimana sul lago di Paola il Meeting Sud di canottaggio riservato alle categorie da Under 17 a Senior. Presente Messina con il Club Nautico Messina e la Società Canottieri Thalatta. Impegnata anche una rappresentativa siciliana su volere del neo presidente Davide Truglio che ha gareggiato con i migliori equipaggi del Sud Italia, mentre era presente una rappresentativa inglese del Molesey Boat Club che è stata battuta dal Cn Messina nel doppio senior ed ha condiviso il podio con Falbo del Cn Messina nel singolo Senior.

La rappresentativa Sicilia ha ottenuto tre bronzi: nel quattro di coppia cadetti con Spinali, Ciriminna, Costabile, Algozini, nel quattro di coppia allieve con Bonaccorso, Tumminello, Rizzo, Chiavetta e ancora nel quattro di coppia allievi con La Rosa, Mandalà, Canino e Bellavia.

Il prossimo appuntamento del canottaggio peloritano sarà il 15 giugno, tappa regionale nuovamente alla diga Nicoletti di Enna nella regata valida per la classifica Montù/D’Aloja.

I risultati del Cn Messina

Oro per Roberto Manganaro e Alessio Scaglione nel doppio senior, bronzo per Laura Barbieri Falbo nel singolo senior, seconda a livello nazionale considerando che il primo posto è stato della britannica Aoife Keaene, bronzo ancora per Francesco Scaglione nel singolo under 19 e per il quattro di coppia senior composto da Roberto Manganaro, Alessio Scaglione, Antonio Bardetta e Christian Baia. Piazzati quinto Christian Baia nel singolo U23 e sesto Francesco Scaglione nel singolo under 17.

I risultati della Sc Thalatta

Argento per Flavia Calabrò nel singolo Master, per Edoardo Misitano nel singolo senior e per Gaia Saija nel singolo under 19; bronzo nel doppio over 17 mix per Edoardo Misitano e Gaia Saija. Piazzato al sesto posto Francesco Tinuzzo nel singolo 7,20 cadetti e sempre lui sesto nel singolo cadetti, quinto Francesco De Leo nel singolo under 19 e ottavo nel singolo under 17.