Canottaggio. Ficarra e Durante avanzano alla finale del mondiale di Racice - Tempostretto

I due atleti siciliani saranno impegnati venerdì nella finale del due senza pesi leggeri

RACICE – Impegnati lunedì mattina nella batteria preliminare del due senza pesi leggeri i siciliani Giovanni Ficarra (Circolo Canottieri Peloro) e Alessandro Durante (Telimar Palermo) hanno chiuso in seconda posizione alle spalle dei turchi col tempo di 6’49″37. La gara in sé non assegnava medaglie ma era la preliminary race per eliminare dalla competizione alcuni equipaggi.

Essendo però soltanto sei le nazioni presenti non c’è stata alcune eliminazione. Tutti gli equipaggi avanzano alla finale di venerdì mattina, 23 settembre, e la prova è servita ad assegnare le corsie per la stessa. La coppia azzurro-sicula, seguita dall’allenatore Dario Femminò, ha comunque avuto modo di testare le proprie condizioni e il campo di gara. La finale è prevista per le ore 14:28 e l’Italia partirà dalla corsia 3.

L’ordine di arrivo

Turchia (Ahmet Ali Babadayi/Alpe Sevket Eren) 6’47″36 Italia (Alessandro Durante/Giovanni Ficarra) 6’49″37 Repubblica Ceca (Jiri Kopac/Milan Viktora) 6’51″48 Ungheria (Bence Szabo/Kalman Furko) 6’53″70 Egitto (Hossam El Din Azouz/Ibrahim Elserougy) 7’00″65 Stati Uniti (Harrison Tsavaris/Justin Stevens) 7’33″84

