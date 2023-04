Canottaggio, le medaglie messinesi alla terza prova regionale di Poma - Tempostretto

Le società Peloro Row, Paradiso, Thalatta e Club Nautico Messina si sono distinte domenica nella prova regionale

PALERMO – I quattro circoli messinesi di canottaggio sono stati impegnati domenica alla prova Regionale, la terza, valida come selettiva 2° Meeting. Per il Peloro Row tante medaglie, ma buoni risultati a podio anche da Club Nautico Paradiso, Società Canottieri Thalatta e Club Nautico Messina.

Le medaglie messinesi

La società del campione del mondo raccoglie 12 ori, due proprio con Giovanni Ficarra nel singolo Senior e nel Due Senza con Alessandro Durante del Telimar. Per il Paradiso oro per Santi Gentiluomo, per Serena Lo Bue nel quattro di coppia. Per la Thalatta primo posto con ALberto Nicita e Francesco Vita, infine il Club Nautico Messina centra il primo posto con Francesco Scaglione (a destra nell’immagine in evidenza) nel quattro di Coppia in equipaggio misto con tre atleti Ortigia.

Peloro Row

Aurora Messina e Mariantonietta Trischitta prima in equipaggio misto Telimar nel Quattro di Coppia Cadetti. Matteo Donato e Giorgio Genovese secondi del Doppio Cadetti, secondo posto anche per Alessandro Lucà nel Singolo 7,20 Cadetti. Karol Ielo è terzo nel singolo Under 17, come Caterina Maria Stagio nella stessa gara al femminile. Sul podio le sorelle Condurso nel Singolo Pesi Leggeri, Maria prima e Valentina terza. Terzo Posto per Alessandra Bitto, Sonia Sofi, Franca Velardi e Giovanna Longo nel Quattro di Coppia Master.

Primo Francesco Balsamo nel Singolo 7,20 Allievi B1, secondo posto per Simonetta Falzea nel Singolo Master A, terzi Christian Condurso e Antonio Genovese nel Doppio Allievi B1, primi Francesco De Domenico e Luca Bernava nel doppio Allievi B2. Il Gig a quattro Pr3 con Marco Aniceto, Elisa Aniso, Salvatore Cacace e Dario Minutoli con Maria Condurso timoniere è secondo.

Giovanni Ficarra è primo nel Singolo Senior A e Gianluca Bardetta è secondo nel Singolo Esordienti, terzi Antonino De Marco e Domenico Sorrenti nel Doppio Senior A. Seconde Sofia Rose Navarra, Alessandra Farite, Marta Caprì e Caterina Mari Stagno nel Quattro di Coppia Under19, secondi anche Alfredo Marino e Leonardo Panté nel Doppio Allievi C, mentre prima termina Silvia Scalia nel Singolo 7,20 Allievi C. Il quattro di coppia Under17 composto da Emanuel Nocita, Vittorio Giuliano Misitano, Giorgio Bernava e Giovanni Marino chiude al secondo posto.

I campioni del mondo Giovanni Ficarra e Alessandro Durante (Telimar) chiudono in equipaggio misto al primo posto nel Due Senza Senior A, le sorelle Maria e Valentina Condurso sono terze nel doppio Senior A. Secondo posto nell’otto Master C femminile composto da Alessandra Bitto, Maria Cardillo, Paola Claps, Simonetta Falzea, Domenica Genitori, Marie Françoise Guichard, Giovanna Longo e Franca Velardi con Karol Ielo timoniere, terzo l’otto senior maschile con Gianluca Bardetta, Antonino De Marco, Dario Femminò, Marzio Giacobbe, Fabio Giorgianni, Angelo Sergio Lizio, Domenico Sorrenti e Pietro Pulejo con Maria Condurso timoniere. Andrea Sciavicco Fasano e Lucio Fugazzotto sono primi nel doppio Under 17; mentre Matteo Donato, Giorgio Genovese, Alessandro Lucà e Lorenzo Visalli sono terzi nel quattro di coppia cadetti. Secondo e terzo posto per Aurora Messina e Mariantonietta Trischitta nel Singolo 7,20 cadetti. Primi Emanuel Nocita, Giorgio Bernava, Giovanni Marino, Andrea Sciavicco Fasano, Lucio Fugazzotto, Vittorio Giuliano Misitano, Karol Ielo e Andrea Giacoppo con Silvia Messina timoniere nell’otto under 19.

Ben otto medaglie su nove nel singolo 7,20 allievi A con Salvatore Sottile, Giovanni Vinci e Simone Di Lillo primi; secondi Rebecca Gertrude Muyodi, Giovanni Gemeli e Mattia Pulejo, terzi Martina Maria Femminò e Fabrizio Giorgianni.

Club Nautico Paradiso

Santi Gentiluomo è primo nel Singolo Esordienti, primo posto anche per l’equipaggio misto presentato dal Paradiso nel Quattro di Coppia Senior con Serena Lo Bue e un atleta di Mondello, Armeli, una del Telimar, Schillaci, e una del Cus Palermo, Nolfo. Marika Famà nel Doppio Allievi B2 è terza insieme a Elvira Trifirò del Peloro Row. Gli atleti Francesco e Serena Lo Bue (timoniere), Marco Giunta e Massimo Salemme terminano secondi nell’Otto Senior A iscritto Telimar.

Per Sebastiano De Luca secondo posto nel Singolo Allievi C. Pietro Pagano secondo nel Singolo Cadetti, Andrea Broccio secondo nel Singolo 7,20 allievi B1, ancora un secondo posto per Marco Giunta e Francesco Lo Bue nel Doppio Senior A. Maurizio Salemme è terzo nel Singolo Senior. Giovanni Arrigo e Nicola Bonanno terzi nel doppio Master B.

Angelo Soraci, Ettore Rossi, Andrea Mancuso ed Enrico Pagano sono terzi nel quattro di coppia Under19. Soraci e Pagano poi sono argento nel due senza Under17, mentre terzo posto nel doppio Under 19 per Rossi e Mancuso. Daniele Zangla in equipaggio misto Paradiso con tre Cus Palermo è secondo nel Quattro di Coppia Master C.

Giuseppina Barbuscia, Emanuele Giacobbe e Serena Lo Bue timoniere di un equipaggio misto nel Gig a quattro Pr3 del Cus Palermo terminano terzi. Per Serena Lo Bue secondo posto nel doppio Senior A in coppia con Elena Joana Armeli nell’equipaggio misto di Mondello.

Thalatta

Alberto Nicita e Francesco Vita sono primi nel doppio Senior A, mentre Laura Barbieri Falbo con Marta Naselli (Palermo Sc) sono seconde nel Due Senza Senior A iscritto Thalatta. L’equipaggio Thalatta con Laura Falbo Barbieri, Flavia Calabrò, Fortunata Grasso e timoniere Manuel Arena è secondo nell’Otto Senior A in equipaggio misto con anche Alice Meo (Paradiso) e atlete di Mondello e Cus Palermo.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – sono le parole dell’allenatore Davide Giardina – i ragazzi si stanno allenando duramente. Adesso concentrazione e testa alla prossima gara”.

Club Nautico Messina

Francesco Scaglione tra i Cadetti nel singolo 7,20 centra il terzo posto, mentre in equipaggio misto con tre atleti dell’Ortigia è primo nel quattro di Coppia. Christian Baia nei Singolo Under17 è secondo. Valeria Pietroburgo è terza, davanti alla compagna Tiziana Currò, nel Singolo Master A.