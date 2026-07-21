Grave incidente sulla A18: operai al lavoro travolti da un mezzo pesante VIDEO

I feriti più gravi soccorsi dall'eliambulanza

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio al km 12+500 dell’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza dell’abitato di Itala. Secondo una prima ricostruzione, alcuni operai impegnati in interventi di manutenzione per conto del Cas si stavano adoperando per aiutare il conducente di di un camion rimasto in panne, quando è sopraggiunto un altro mezzo pesante che li ha travolti e si è schiantato contro il mezzo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Incidente in A18, il bilancio dei feriti

I feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso. A quanto pare sono tre le persone in condizioni più critiche, due operai a lavoro per il Consorzio e il conducente del tir sopraggiunto. Pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Messina. L’autostrada è stata chiusa per diverse ore nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri, in direzione Messina. Intorno alle 20 la riapertura.

L’intervento dei vigili del fuoco

Dopo l’impatto, il conducente dell’autoarticolato è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte della cabina di guida. Sono intervenute tre squadre operative, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Letojanni, con APS (Autopompa Serbatoio) e pick-up dotati di moduli attrezzati. Tramite l’impiego di divaricatori, cesoie idrauliche e del verricello tirfort, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare il ferito. L’uomo è stato estratto vivo dall’abitacolo, stabilizzato su una barella spinale e affidato immediatamente alle cure del personale sanitario giunto sul posto, coadiuvato anche dall’atterraggio dell’elisoccorso direttamente sulla corsia autostradale. Il ferito è stato trasportato al Policlinico di Messina. Le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza e bonifica dell’intera area interessata si sono concluse intorno alle ore 18:00.