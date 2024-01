Caos in piazza Trombetta. “Il sindaco dov’è? Perché non manda i vigili?” VIDEO

"Ma il sindaco dov'é? - si chiede un lettore - e perché non manda la polizia municipale a fare un po' di multe?"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Situazione di tutti i giorni a piazza Trombetta. Ma i vigili? Perché non mandarli e incominciare a fare verbali e rimuovere le automobili?”.

Il lettore che ha inviato il video denuncia la situazione caotica che si vive quotidianamente in Piazza Trombetta tra via la Santa Marta e la parte alta della via Santa Cecilia. Nelle immagini si vedono, in effetti, macchine parcheggiate nel centro della piazza oppure lasciate in un modo che blocca le altre auto in sosta. Insomma una condizione che meriterebbe, a parere del lettore, un interessamento del sindaco che dovrebbe mandare la polizia municipale a fare delle multe.