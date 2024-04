L’Unime chiude in casa con una vittoria in volata. Giacoppo: “Stagione voto 5”

Nella penultima della stagione e ultimo impegno casalingo la formazione universitaria supera per 10-9 il San Mauro Napoli

MESSINA – L’Unime supera il San Mauro Napoli nella 17ª giornata del girone 4 di Serie B per 10-9. La formazione universitaria di coach Misiti chiude quindi con una vittoria il proprio campionato in casa, la salvezza era già acquisita mentre resterebbe un piccolo spiraglio per i playoff da provare a cogliere nell’ultima giornata che vedrà capitan Giacoppo e compagni impegnati in trasferta alla Scandone di Napoli contro la Cesport Italia.

La partita odierna è stata molto equilibrata nonostante il San Mauro sia ultimo nel girone e dopo la sfida della Cittadella condannata alla retrocessione. Dopo i primi due quarti in cui l’Unime ha inseguito da vicino è arrivato il sorpasso di Sollima nel terzo quarto. Sfida in parità quando iniziavano gli ultimi otto minuti con Mele che rimetteva i suoi avanti, ma dall’altra parte gli rispondeva, in modo definitivo, Longo autore di una tripletta nei minuti finali, sei i gol in totale del giocatore etneo. Alla squadra di coach Misiti va dato atto di aver saputo sfruttare le superiorità numeriche avute, cinque volte a segno in sette occasioni, di cui una che si è giocata con una coppia in meno a testa.

Al termine della gara abbiamo raccolto le dichiarazioni del capitano Enrico Giacoppo, che ha anche fatto un bilancio della stagione: “Il San Mauro non rispecchia la propria classifica, sono ultimi ma se la giocano alla pari e fino all’ultimo con tutti. Anche all’andata abbiamo vinto di uno e non è un caso, loro sono un bel gruppo, ben allenati e ci aspettavamo sarebbe stata dura. La stagione non possiamo dire che è positiva, avevamo come obiettivo i playoff e un po’ per colpa nostra, infortuni, sfortuna non l’abbiamo centrato però almeno ci siamo salvati con qualche giornata d’anticipo. Un voto alla stagione è un 5, personalmente torno da Crotone e mi ha fatto piacere giocare qui da capitano nuovamente, non posso ovviamente essere soddisfatto della stagione perché non esistono obiettivi personali, ci sono obiettivi di squadra e mi auguro che ci riproveremo”.

Classifica girone 4 serie B: Muri Antichi 38 punti, Napoli Lions 37, Cn Salerno 34, Cus Palermo 29, Unime 26, Nuoto 2000 Napoli 22, Cesport Italia 19, Ortigia Academy e Basilicata Nuoto 2000 14, San Mauro Napoli 9. L’Unime segue a tre punti dal Cus Palermo e ha lo scontro diretto a favore, potenzialmente dovesse vincere in trasferta contro la Cesport e i palermitani perdere in casa contro il Nuoto 2000 Napoli ci sarebbe un clamoroso sorpasso all’ultima giornata.

Ssd UniMe – San Mauro Napoli 10-9

Alla prima azione vanno a segno gli ospiti con Esposito, replica l’Unime che sfrutta un contropiede e Longo firma la prima rete personale della sfida. Torna avanti il San Mauro grazie a D’Avanzo, poi da pochi metri Di Mauro si supera a tu per tu con André. Dentro l’ultimo minuto la rete in superiorità numerica di Lupeji per il momentaneo pari ma D’Agostino a sua volta con l’uomo in più permette ai campani di chiudere avanti 2-3 la prima frazione.

Prosegue il botta e risposta tra le due squadre nel secondo quarto, Iaccarino per i campani, Cusmano per i siciliani. Poi Longo firma finalmente l’aggancio sul 4-4. Nel finale ancora equilibrio prima Selcia riporta avanti i suoi in superiorità, tra le fila universitarie altra rete di Longo, ma a 22 secondi dalla fine rigore per il San Mauro con Iaccarino che firma il 5-6 a metà gara.

Nel terzo quarto arriva il sorpasso locale, prima vinci in superiorità fa 6-6, poco dopo azione confusa in area campana, il pallone stoppato vaga pericolosamente sulla linea arriva Sollima a spingerlo oltre la linea e firmare il 7-6. Reazione campana con Mele che in contropiede a 13 secondi dalla sirena rimette i suoi in parità sul 7-7.

Nell’ultimo quarto prosegue il buon momento di Mele che segna altre due reti, la seconda pregevole da posizione defilata con la difesa schierata; in mezzo una traversa di Longo che aveva provato una palombella da oltre sei metri. Sotto 7-9 e con cinque minuti da giocare arriva la reazione universitaria con Longo che per tre volte in superiorità va a segno ribaltando la sfida nei minuti finali, la rete del 10-9 arriva a 23 secondi dalla fine. Ultimi giri di orologio un po’ nervosi con l’arbitro che mostra cartellini rossi a Iaccarino per gli ospiti e a D’Angelo e Sollima per i locali. Nel finale il San Mauro non sfrutta due superiorità numeriche e nell’ultimo possesso, che si gioca con l’uomo in più facendo uscire il portiere dai pali, nonostante abbia organizzato l’azione con un time out non arriva alla rete che poteva valere il pareggio, grande difesa di Messina.

Tabellino

Parziali: 2-3, 3-3, 2-1, 3-2. Superiorità: 5/7, 2/9. Rigori: 0/0, 1/1.

Arbitro: Alessio Musio di Roma.

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima 1, Vinci 1, Longo 6, Lupeji 1, Sciabà, Cusmano 1, Giacoppo, Mantineo, Bonansinga, D’Angelo, Milana, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

San Mauro: Vettor, Falcone, D’Agostino 1, Carlevalis, Mele 3, Esposito 1, Iaccarino 2, Russo, André, Selcia 1, D’Avanzo 1, Ventura, Balzamo, Sarnataro.

Allenatore: Christian André.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo