“Caos negli uffici postali per la consegna della Carta del reddito d’inclusione”

Redazione

giovedì 14 Agosto 2025 - 12:47

A Messina, nella sede di Pistunina, e a Palermo "ieri lunghe file di utenti e disordini", segnala Slp Cisl

MESSINA e PALERMO – “Giornata di tensione e disordini in diversi uffici postali, causata dall’avvio della distribuzione della Carta del reddito d’inclusione. Fin dalle prime ore del pomeriggio di ieri, lunghe file di utenti in attesa della consegna della carta sociale hanno generato momenti di forte nervosismo. E in alcuni casi la situazione è degenerata fino a episodi di violenza verbale, con minacce tra gli utenti e verso il personale. L’atmosfera esasperata ha reso necessario l’intervento di polizia e carabinieri in diversi uffici postali, dopo numerose segnalazioni giunte al numero di emergenza”. A segnalarlo Slp Cisl. Gli episodi di tensione sono avvenuti in particolare a Palermo e a Messina, a Pistunina, con l’intervento dei carabinieri.

“Sono pervenute innumerevoli segnalazioni relative alla mancata comunicazione, da parte dell’azienda, sull’erogazione della Carta d’inclusione – – dichiara Martina Furceri, segretaria del Sindacato lavoratori poste del coordinamento di Palermo – Questa omissione ha trasformato gli uffici in ambienti ad alto rischio, dove i lavoratori sono stati oggetto di aggressioni verbali e minacce. Tutto ciò era pienamente evitabile con un’adeguata e tempestiva informazione. A tutela della salute e della sicurezza di ogni dipendente, è indispensabile un intervento immediato da parte dell’azienda”.

A sostegno delle denunce locali anche l’intervento del segretario regionale Slp Cisl Maurizio Affatigato, che ha evidenziato le criticità organizzative: “Nel pieno del periodo delle ferie estive e a ridosso di Ferragosto, l’azienda – in accordo con l’Inps – ha avviato la consegna della Carta del reddito d’inclusione, causando un’affluenza eccezionale in uffici già in difficoltà. Nonostante la carenza di personale e l’orario ridotto per la chiusura estiva pomeridiana, è stato creato un problema del tutto prevedibile. Il sindacato chiede misure urgenti per garantire sicurezza, organizzazione e rispetto nei luoghi di lavoro, affinché episodi simili non si ripetano”.

