 Messina ha tre nuovi cittadini illustri e un benemerito

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 12:30

Sono stati nominati dalla Commissione

Si è riunita ieri la Commissione “Cittadini Illustri e Benemeriti della città di Messina” per esaminare le nuove istanze pervenute per la nomina dei personaggi messinesi che hanno dato lustro alla città in ambito locale, nazionale e internazionale.

A conclusione dei lavori, sono stati nominati il pittore Antonio Freiles (Illustre), lo storico direttore dei Canterini Peloritani Lillo Alessandro (Illustre), l’attore Massimo Mollica (Illustre) e il coach di pallacanestro Giustino Altobelli (Benemerito).

La Commissione é costituita dagli assessori alle Politiche Culturali Enzo Caruso e ai Servizi Cimiteriali Massimiliano Minutoli, dal presidente della Commissione Cultura Raimondo Mortelliti e dal dirigente ai Servizi Cimiteriali Antonio Cardia (tutti senza diritto di voto), dal prof. Giuseppe Giordano, prorettore dell’Università degli Studi di Messina; dal prof. Salvatore Bottari, presidente della Società Messinese di Storia Patria; dalla dottoressa Virginia Buda, funzionaria della Soprintendenza di Messina; dal prof. Marco Grassi, esperto nominato dal sindaco nella qualità di cultore di Storia cittadina; e dal prof. Giovanni Moschella dell’Università degli Studi di Messina. Nessuno dei designati ha richiesto la sepoltura nell’apposita area destinata ai Cittadini Illustri o Benemeriti del Gran Camposanto.

“La costituzione dell’Albo d’Oro – dichiarano gli Assessori Caruso e Minutoli – rappresenta un elenco di Eccellenze di cittadini che si sono prodigati nel promuovere l’immagine della città di Messina nel campo delle scienze, della cultura e dello sport. Attraverso l’Albo è possibile conservarne la memoria e tramandarla alle generazioni future”.

