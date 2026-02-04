Milazzo. Polemica sullo stadio Salmeri, Midili: “La società non cura il manto erboso”

Versaci, presidente Milazzo: "Stadio vergognoso". Il sindaco risponde

MILAZZO – Hanno creato un piccolo caso nel Comune mamertino le dichiarazioni del presidente della prima società di calcio, la Ss Milazzo, Mauro Versaci che si è lamentato dello stadio “Marco Salmeri”. Le condizioni del manto erboso sono ai limiti della praticabilità, ogni volta che una squadra gioca in casa del Milazzo sa che sarà una lotta non solo per l’ambiente caloroso ma anche per le condizioni del terreno di gioco su cui è più facile battagliare che far rotolare il pallone.

Così il presidente avrebbe detto di “vergognarsi” del campo, anche per le squadre che vengono da fuori. A queste dichiarazioni ha risposto in modo ufficiale il sindaco Pippo Midili, ricordiamo tra qualche mese a Milazzo sarà rinnovato il Consiglio Comunale e Midili sarà in discussione e ricandidato. Il sindaco, rispondendo al presidente del Milazzo, ci ha tenuto a dimostrare disponibilità a trovare un nuovo campo facendo riferimento che per i campi di Patti e Capo Milazzo per cui il primo cittadino si è impegnato e poi “qualche anno addietro l’Amministrazione – dice Midili – aveva fatto una manifestazione di interesse per il campo di San Pietro, manifestazione a cui il Milazzo in un primo momento aveva dato interesse, ritirandosi successivamente perché probabilmente l’intenzione di investire per programmare il futuro sarebbe venuto meno”.

Il nodo resta comunque che la Ss Milazzo utilizza gratuitamente il campo da anni ed è il Comune a prendersi carico delle utenze, “l’accordo – aggiunge Midili prevede che la manutenzione del manto erboso sia di competenza de. Milazzo calcio e quindi non capisco la ragione per la quale siano venute fuori queste esternazioni. Cosa ha fatto la dirigenza per gestire al meglio il manto erboso? Lo dica il presidente, il quale dimentica che in estate, proprio notando l’assenza di interventi, come Comune abbiamo effettuato una piccola manutenzione così come impegnatici a fare oltre le competenze”.