Capo d’Orlando. 500mila euro per il torrente Muscale

Ammontano a 500mila euro, le risorse stanziate dalla regione siciliana per la messa in sicurezza del torrente Muscale a Capo d’Orlando. Gli interventi previsti

CAPO D’ORLANDO – Si interverrà per la messa in sicurezza del torrente Muscale, a Capo d’Orlando dove sono state rilevate alcune criticità. Ad annunciarlo è l’ufficio contro il dissesto idrogeologico della regione Sicilia, che ha stanziato 500mila euro per eseguire i lavori.

Nello specifico, a rendere necessari i lavori alcune esondazioni causate dall’intasamento di una parte del torrente. La regione siciliana sottolinea, in una nota: «Una parte del tombino esistente a monte della ferrovia e per una lunghezza di 130 metri ha una sezione di un metro, inadeguata sia dal punto di vista idraulico sia per quello che attiene la manutenzione ordinaria. Una strozzatura che non consente di convogliare correttamente le piene gravose rendendo probabili, in caso di pioggia, esondazioni verso l’abitato che si trova a valle. Il tratto di tombino da sostituire, perché con sezione ridotta, è pari a circa 40 metri ma si rende altresì necessario provvedere alla sistemazione del torrente verso monte, nel tratto di via Muscale e per 95 metri lineari all’interno dell’area».

I lavori comprenderanno la realizzazione di una scatolare e di una paratia in cemento armato oltre a due strati di rete elettrosaldata per la platea di fondazione.