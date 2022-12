Capo d'Orlando, Carmelo Galipò scende in campo in sostegno di Bonaccini - Tempostretto

L'Assessore comunale orlandino sostiene la candidatura di Bonaccini a segretario del Pd

CAPO D’ORLANDO – Nasce a Capo d’Orlando il primo comitato a sostegno di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Pd. A promuoverlo Carmelo Galipò, assessore comunale, ed un gruppo di amici che ne condividono idee e valori.

“Ho deciso di candidarmi alla segreteria del PD. È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. E di farlo insieme. Per il PD. Per il Paese.” Con queste parole Stefano Bonaccini ha presentato la sua candidatura a segretario e pensiamo che questo è il momento di “esserci” e di “partecipare”.

“Accogliamo l’invito del candidato alla segreteria Bonaccini perché ci piace l’idea di un partito che vive il territorio, per il territorio, nel territorio, con un segretario che dice di volere stare tra la gente e promuovere il protagonismo del governo locale. Così come ci riempie di speranza il fatto che sia il mezzogiorno, la sua complessità e la sua “questione” una scommessa del suo programma, per un Paese che smetta di camminare a due velocità; senza il Sud l’Italia non decolla. Continuiamo sul percorso tracciato insieme all’onorevole Leanza per dare sostegno e slancio al Partito Democratico.

Nella foto Carmelo Galipò insieme a Maurizio Galati e Davide Neri del comitato.