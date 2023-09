Capo d'Orlando, controlli dei Cc in un cantiere: ponteggi senza parapetti - Tempostretto

Multate due ditte. I lavoratori erano regolarmente impiegati

Capo d’Orlando. Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata in un cantiere edile di Capo d’Orlando al cui interno erano impegnate quattro ditte con contratti di appalti e subappalti.

Dopo i controlli sono state due le imprese sanzionate per la mancata sicurezza sui luoghi di lavoro. Le loro impalcature non avevano infatti gli accorgimenti richiesti per evitare le cadute, i lavoratori non erano stati formati in materia di sicurezza e non era rispettata la viabilità di cantiere.

I due titolari sono stati denunciati e sanzionati per oltre 31 mila euro. I militari hanno anche verificato la documentazione relativa all’ingaggio e gli operai sono risultati tutti regolarmente impiegati e assicurati.

La campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina d’intesa con il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, l’architetto Enrico Zaccone, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.