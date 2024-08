Capo d’Orlando, malore fatale in spiaggia per un turista romano

L'uomo aveva appena piantato l'ombrellone nei pressi del faro. Un infarto fulminante lo ha accasciato al suolo

Malore fatale in spiaggia per un turista romano di circa 70 anni, accasciatosi in riva al mare a Capo d’Orlando. E’ successo stamane intorno alle 7, poco distante dal faro orlandino.

L’uomo aveva da poco piantato l’ombrellone e si preparava a godersi la giornata in spiaggia insieme alla moglie ed altri conoscenti. Un infarto fulminante lo ha stroncato poco dopo. Inutili i tentativi delle persone presenti con lui e del personale del 118, arrivato appena è stato lanciato l’allarme.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.