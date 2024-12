Capo d’Orlando, Natale con Lucilla e Anna Tatangelo

La beniamina dei piccoli il 21 dicembre, la cantante sul palco per il concerto di Capodanno. Tanti altri eventi nel cartellone

Capo d’Orlando – Due nomi di grande richiamo, per una offerta che accontenta tutti i pubblici, costituiscono il clou del cartellone di eventi natalizi messo insieme dal comune orlandino.

Il 21 dicembre infatti per i più piccoli ci sarà Lucilla, cantante per bambini che spopola sul web e che a Messina ha fatto il pienone, un anno fa. Lo spettacolo, gratuito per i bimbi e in prevendita per gli accompagnatori, comincerà alle 18.30 al Palacentenario del parcheggio della stazione.

Ci sarà Anna Tatangelo sul palco di piazza Matteotti, invece, per l’atteso concerto di Capodanno, previsto con inizio alle 19.30 del 1 gennaio. Tante le manifestazioni previste nel programma che prende il via il prossimo 7 dicembre con l’apertura dei mercatini e, l’8 dicembre, con l’accensione dell’albero e l’esibizione degli zampognari, alle 18 a piazza Matteotti. Non mancheranno altri momenti di intrattenimento per i più piccoli, la festa del panettone e altri appuntamenti enogastronomici, i tradizionali giochi di società in piazza e il teatro.