Villa Dante in festa per Lucilla: centinaia di bambini hanno ballato e cantato con lei VIDEO

La youtuber ha incantato i suoi piccoli fan per più di un'ora. Poi la magia è proseguita con il mago Christian

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Villa Dante in festa per lo spettacolo di Lucilla. La beniamina dei bambini ha incantato il pubblico messinese: piccoli, insieme ai loro genitori, hanno ballato e cantato con lei per più di un’ora. La youtuber da mezzo milione di follower è stata protagonista di uno spettacolo gratuito organizzato da Messina social city.

Grande partecipazione da parte delle famiglie

Una grande partecipazione da parte del pubblico messinese: tante famiglie, tanti passeggini e tanto caos. Chi non è riuscito ad arrivare in anticipo è rimasto molto indietro, dove la performer si vedeva molto poco. Qualcuno è riuscito a far vedere lo spettacolo al proprio piccolo tenendolo in braccio, chi sulle spalle, chi arrampicato sugli alberi. L’area destinata allo spettacolo è l’unica attualmente agibile della villa, il resto è ancora off limits per i lavori in corso. Compresa l’arena che, una volta ultimata, potrà ospitare i prossimi eventi e far accomodare sui nuovi seggiolini gialli e rossi molte più persone.

Lucilla per la prima volta fuori dallo schermo dello smartphone

Un clima di festa e di allegria, con i bambini che cantavano e ballavano a ritmo di musica i brani che sono abituati a seguire dallo schermo dello smartphone e della tv. Sul palco accanto a Lucilla anche gli elfi di Babbo Natale e a sorpresa una Befana in anticipo. Prima di scappare via la youtuber ha raccolto i disegni portati dai bambini e scattato dei selfie dal palco. Ma la magia non è svanita con lei: subito dopo, infatti, è arrivato il mago Christian che ha fatto divertire i piccoli con i suoi numeri. Per alcuni l’emozione è stata doppia perché sono stati chiamati sul palco a fare da assistenti.

