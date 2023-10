Il Capo Milazzo Diving Center trionfa al “Safari Fotosub 2023”

Pioggia di successi per il Capo Milazzo Diving Center, che trionfa al campionato nazionale “Safari Fotosub 2023” che si è tenuto a Savona

MILAZZO – Il campionato nazionale “Safari Fotosub 2023” incorona gli atleti del Capo Milazzo Diving Center. La competizione di fotografia subacquea, giunta alla sua 43esima edizione, si è svolta in provincia di Savona presso l’Area Marina Protetta dell’ Isola di Bergeggi e Capo Noli.

A vincere il titolo di campione italiano per la categoria “Apnea Compatte” è stato Giancarlo Torre, che sancisce così la sua terza vittoria consecutiva per la categoria. Medaglia d’argento, invece, per Antonio Torre. Premio come “Miglior Esordiente 2023” a Daniele Torre e, quindi, quinto posto nella categoria “Apnea Master” per Mimmo Ruvolo che, insieme a Giancarlo Torre, si aggiudica anche il quinto posto per la competizione a coppie del “Campionato per Società”.

Soddisfatto il presidente del Capo Milazzo Diving Center, il biologo Carmelo Isgrò già fondatore del Museo del Mare di Milazzo che ha voluto sottolineare l’importanza della manifestazione, poiché permette di censire e osservare numerose specie ittiche e favorire la ricerca scientifica.