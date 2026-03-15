Polisportiva Gioiosa – Messana termina 1-1, inizia il nuovo ciclo Cosimini

Ieri, con il ritorno del tecnico, importante pareggio per la squadra messinese in trasferta

GIOIOSA MAREA (ME) – Ieri al ritorno del tecnico Giuseppe Cosimini la Messana ha ottenuto un importante pareggio per 1-1 nella sfida in trasferta contro la Polisportiva Gioiosa, valevole per la ventiseiesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia.

Nella partita d’andata, terminata per 3-2 in favore della Messana, la Polisportiva Gioiosa si era distinta per le sue abilità in contropiede e sulle palle inattive, mentre invece sul piano difensivo aveva faticato a reggere la pressione degli uomini di Cosimini. Questa volta, per buona parte del tempo, la squadra del Comune di Gioiosa Marea è riuscita a chiudere maggiormente gli spazi agli avversari, grazie soprattutto alle coperture del migliore in campo Nino Garofalo. Nonostante lo svantaggio iniziale, gli ospiti non si sono arresi e hanno insistito sulle fasce fino a trovare lo spunto giusto per riportare il punteggio in parità.

Risultato non scontato per una squadra che deve risollevarsi da un periodo negativo, correndo il rischio di uscire dalla zona playoff, ma con questa prestazione i giallorossi hanno dimostrato di credere ancora nel raggiungimento dei propri obiettivi stagionali.

Ben sette giocatori sono stati assenti dall’elenco dei convocati della Messana, decimata soprattutto in difesa e a centrocampo: squalificato Mazzola per somma di ammonizioni, fuori per infortunio Tricamo, Sciotto, Gargiulo e Catalfamo, influenzati Bona e Pannitteri. Per colmare i vuoti, per la prima volta in stagione sono stati aggregati dalla formazione Under-19 il centrocampista Angelo Libetti Giovinazzi e l’attaccante Salvatore Lombardo, rispettivamente classe 2008 e 2009.

Cosimini decide di disporre l’undici titolare secondo un 3-4-3, con Genovese, Cannavò e Gueye impiegati dall’inizio nel tridente d’attacco. In difesa, Mameli torna in campo al fianco di Della Guardia e Rizzo, formando la linea difensiva davanti alla porta di Ferrara. Sulla mediana impiegati Biondo e Gazzè, mentre invece per le fasce la scelta ricade su Fragapane e Bonasera.

La prima occasione utile per la Messana si presenta al 7’ minuto di gioco, quando Gueye riesce a impattare bene di testa sul cross di Fragapane e trova il salvataggio sulla linea del portiere avversario Paterniti. Poco dopo ci riprova anche Gazzè dal limite dell’area, ma anche in questo caso la conclusione viene respinta dall’estremo difensore.

Al 20’ i giallorossi hanno la possibilità di portarsi in vantaggio con Cannavò, che stacca di testa sul cross dalla destra di Bonasera e trova la rete, annullata poi per un presunto fuorigioco.

Dopo appena altri dieci minuti, alla mezz’ora di gioco, Muschio si ritrova la strada spianata ed entra fino all’area di rigore della Messana, ma Ferrara esce ed interviene in tempo sul pallone.

Bel gesto tecnico al 40’ da parte di Genovese, che in rovesciata direziona il pallone di poco a lato rispetto alla porta di Paterniti. È l’ultima azione rilevante di una prima frazione che si conclude a reti bianche senza recupero.

Dopo un solo minuto dalla ripresa, Cannavò trova un ottimo filtrante per Gueye, ma la conclusione non impensierisce il portiere.

Al 55’ Ferrara nega il vantaggio alla Polisportiva Gioiosa, mettendo i guanti sul tiro di potenza da parte di Muschio, uno dei giocatori under dal rendimento migliore nel campionato di Eccellenza Sicilia. Tre minuti dopo, al 58’, Cosimini decide di togliere un attaccante e favorire l’ingresso di un difensore, sostituendo Gueye con Giorgetti e spostando dunque Rizzo a centrocampo, con il modulo che passa dal 3-4-3 al 3-5-2.

I padroni di casa trovano poi l’1-0 al 67’: fallo di Della Guardia e calcio di punizione da posizione non facile, ma comunque invitante; El Ghailani tenta direttamente il tiro in porta, sul quale nessuno può fare nulla. Nello stesso minuto, viene effettuata la seconda sostituzione per la Messana, con Sottile a prendere il posto di Mameli.

La prima occasione per annullare lo svantaggio si presenta già al 69’, quando Cannavò effettua la sponda per Gazzè, che tutto solo in area di rigore spreca l’azione e calcia abbondantemente sopra la traversa.

La rete dell’1-1 arriva al minuto 83: il pallone finisce sulla fascia destra, tra i piedi di Bonasera, che vede Cannavò libero in area e con un cross gli consente di battere di testa l’incolpevole Paterniti.

Il punteggio rimane immutato fino alla fine dei sei minuti di recupero e la Messana si porta a 43 punti totali in classifica, tre in più rispetto al Mazzarrone, evitando almeno per questa giornata il rischio di uscire dalle prime cinque posizioni. Per assicurarsi il quarto posto, la società giallorossa deve ora sperare che la squadra allenata da Ezio Raciti non ottenga la vittoria nella gara casalinga di oggi pomeriggio alle 15 contro il Niscemi.

Ancora in corsa per ottenere l’accesso ai playoff anche la Leonzio e l’Atletico Catania Viagrande, entrambe a quota 39 e impegnate oggi pomeriggio nei propri impianti di casa contro Modica e Nebros. Vincendo in trasferta, la capolista si porterebbe ad almeno 15 punti di vantaggio sul Vittoria con quattro giornate rimanenti, il che significherebbe promozione aritmetica in Serie D.

I peloritani sono nuovamente attesi sul campo del Sorbello Stadium sabato 21 marzo alle 14:30, con il Palazzolo come prossimo sfidante.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb Messana