Capo Peloro, apre il villaggio Beach Soccer. Ecco le altre iniziative

Dal 27 al 30 giugno le partite di Coppa Italia ma già da oggi gli altri appuntamenti a corredo dell'evento

Apre oggi a Capo Peloro il Villaggio Beach Soccer, la grande area inserita in una superficie di ben 5000 metri quadri che con una serie di attività quali spettacoli, sport, street food, iniziative a carattere sociale ed ambientale animerà fino al 30 giugno la Coppa Italia di Beach Soccer Serie A, i cui incontri si svolgeranno la settimana prossima da giovedì 27 a domenica 30 giugno, nell’Arena Beach Stadium di Torre Faro dalle ore 11 fino alle 21, calcio di inizio dell’ultima partita.

L’evento sportivo, con ingresso gratuito, è organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e coorganizzato e patrocinato dal Comune di Messina con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dell’Ars.

“In vetrina” non solo sport giocato nell’Arena Beach Stadium con i suoi 1200 posti a sedere, ma anche tante suggestive immagini di Capo Peloro, che consentiranno a tutti gli spettatori di assistere alle gare del Beach Soccer e agli eventi collaterali in uno scenario di suggestiva bellezza, dove sarà possibile ammirare la riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro, conosciuta anche come Torre Faro o semplicemente Stretto di Messina. L’area naturale protetta della Regione siciliana istituita nel 2001, è uno dei luoghi più incantevoli della Sicilia, gestita dalla Città metropolitana di Messina, con lo scopo di salvaguardare secondo le linee guida della normativa sulle aree protette, un ambiente acquatico singolare dove vivono specie acquatiche, molluschi e crostacei, oltre ad essere un luogo di sosta per l’avifauna lungo la rotta migratoria dello Stretto di Messina. Sarà possibile così fruire di una manifestazione sportiva in una cornice, l’arenile di Capo Peloro, quale habitat ricco di biodiversità per la sua flora e fauna che ospita comunità di biocenosi uniche ed estese formazioni di biotopi protetti a livello comunitario, un unicum in tutto il mar Mediterraneo.

PROGRAMMA ATTIVITÀ

Da oggi, giovedì 20 al 30 giugno all’interno del Beach Soccer Village sono previste tra le altre, l’Area Street Food & Beverage“ promossa da Etnazar cuore del villaggio coordinata da Daniele De Vincenzo che ha selezionato un team di qualificati operatori enogastronomici rigorosamente siciliani che proporranno un “viaggio nel gusto” dal salato al dolce e birra artigianale attraverso i prodotti tipici più amati della tradizione. Parteciperanno tra gli altri, Enzo Piedimonte responsabile del reparto food di Casa SanRemo 2024, Giovanni Famà, anche lui presente a Casa Sanremo ed il meat advisor Antonio Gino Campanella, responsabile Sicilia per la guida steak house 2024 punto di riferimento nell’isola per la frollatura della carne e del pesce.

Questa sera, alle 21, sarà proiettata sul grande schermo l’attesa sfida fra la nazionale italiana impegnata nei campionati europei di calcio contro la Spagna; e lunedì 24 la partita Croazia – Italia.

Organizzati da Sabrina Assenzio, presidente Terziario Donna Confcommercio Messina, in collaborazione con il Gruppo Lem, si svolgeranno tutti i giorni, dalle 18 alle 20, all’interno della tensostruttura del “Beach soccer Lab” una serie di attività e laboratori con ingresso gratuito dedicati ai bambini, ai ragazzi ed alle famiglie per promuovere i valori dei sani stili di vita attraverso lo sport e la corretta alimentazione, la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi marini, la partecipazione attiva e informata dei giovani, grazie alla generosa partecipazione corale di alcune delle realtà culturali e associative più significative della nostra provincia.

Le iniziative sono promosse dall’IRBIM, l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine, CNR-ISMN Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, IMM Istituto per la microelettronica e microsistemi, CB Sicilia Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, SAMOTHRACE SiciliAn MicronanOTecH Research And Innovation Center, Athena Green Solutions.

Il 21 giugno la sezione di Messina della Croce Rossa Italiana e l’Admo terranno delle dimostrazioni di primo intervento e pronto soccorso; Sloow Food sarà presente il 22 con un incontro dedicato ai presìdi enogastromici per promuovere i nuovi obiettivi sul territorio messinese; il 23 la Fondazione Albatros proporrà laboratori a tema salute, innovazione e tradizione del settore agroalimentare, il 24 parteciperà l’ ITTL Caio Duilio con laboratori di nautica e subacquea insieme all’Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue; il 25 ci sarà Samothrace con laboratori dedicati alla gestione sostenibile delle risorse naturali.

Il 26 giugno si svolgerà il laboratorio di giornalismo a cura della GDS Academy della SES Gazzetta del Sud “L’Informazione è giovane” con i ragazzi e i docenti del progetto “Noi magazine” che svolgeranno interviste agli organizzatori dell’evento ed alle autorità. L’Istituto per le Risorse Biologiche Marine Irbim Cnr Messina il 27 dedicherà ai più giovani laboratori a tema microplastiche, acquacultura e mostre dedicate alle risorse del mare con le sue specie. Il 28 Divinexperiences e Silicy Ceramics proporranno con una giornata dedicata all’emancipazione femminile e saranno presenti con degustazioni di vini e performances artistiche live. L’evento si concluderà con la consegna di un riconoscimento in ricordo della presidente del Comitato Femminile della CRI di Messina, Maria Morgante, grande esempio di attivismo sociale e generosità. Dal 26 giugno sono in programma anche gli show cooking, con l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Messina ed una serie di altre aree dedicate ai teen ager.

L’Ismn-Cnr, Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, con Pescaturismo i Mancuso e Athena Green Solutions saranno presenti il 29 con laboratori e giochi eco-frendly sulla gestione e soluzioni ecosostenibili. Infine il 30 giugno il Tricenter, Birra Sikania e Giovanni Famà creeranno laboratori di sana alimentazione e movimento per promuovere i sani stili di vita dedicati ai bambini ed ai ragazzi.

L’ area palco coordinata da Teresa Impollonia, ospiterà dalle 21 alle 24 numerose iniziative: venerdì 21 giugno è in programma una serata del concorso “Una ragazza per il cinema”, il 22 i “Dream Music” live band, il 23 Mokanta in concerto Live Band, il 25 lo spettacolo “Caraibica” con dj ed animazione, il 26 blueseainsicily reunion dance show con esibizioni di scuola di danza, il 27″Black Out “live band il 28 la band del Blasco, il 29 il festival canoro dello stretto e la notte della moda. Dal 20 al 30 giugno dalle 19,30 intrattenimento musicale/ e dj set a cura di radio zenith.

Il 26 è in programma la partita di beneficenza di beach soccer organizzata da radio zenith con la partecipazione di rappresentanti del Consiglio comunale, dell’Amministrazione, vecchie glorie del Messina e giornalisti con donazioni in favore della Mensa di Cristo Re.

L’area sport non agonistico ospiterà tornei di calcio 4 vs 4, mini basket, pallavolo, gioco libero, aree espositive e infopoint. L’area bimbi accoglierà giostre, gonfiabili, trampolini elastici e calcio balilla.

Il 26 giugno, alle ore 18 a Capo Peloro si svolgerà la cerimonia di apertura della Coppa Italia Serie A di Beach Soccer alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, dell’assessore comunale allo Sport ed ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, del coordinatore del Dipartimento Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini, del presidente del Comitato Regionale Sicilia FIGC – Lega Nazionale Dilettanti Sicilia Sandro Morgana, del componente della Consulta Nazionale del Dipartimento BS LND per la Regione Sicilia Giuseppe Bosco, il componente del Dipartimento Beach Soccer Fabio Nicosia, dell’esperto allo sport del Comune di Messina Francesco Giorgio.

L’evento a cui parteciperanno 16 squadre del massimo campionato di seria A sarà trasmesso in live streaming dal canale ufficiale youtube della Lega Nazionale Dilettanti. Dazn che seguirà da vicino la Coppa Italia con una nuova sezione in app dedicata al Beach Soccer dove rivedere le sintesi delle giornate di gara, le migliori giocate, gli highlights, i best goal e tanto altro. Circa 3000 saranno al giorno le presenze di atleti e addetti ai lavori, ai quali si aggiungerà un indotto significativo, che potranno godere di un evento di alto profilo turistico sportivo nazionale e internazionale in una delle località, già definita dall’autorevole National Geographic la migliore d’Italia per panorami, che coniugherà ambiente, mare e sport dando vita ad un’attività di promozione e valorizzazione del territorio grazie agli arrivi ed alle presenze provenienti da tutto il mondo, che avranno così l’occasione di scoprire e contribuire a far conoscere uno scenario unico per incomparabile bellezza e valore ambientale.

A Messina sono attesi tutti i più forti giocatori italiani e internazionali di Beach Soccer, fra i quali alcuni campioni del mondo del Brasile. Non mancheranno gli azzurri dell’Italia Sciacca, Giordani, Fazzini, Genovali, Bertacca, Miceli, Josep Jr, Carpita, Remedi, Casapieri, Paterniti e Emmanuele Zurlo, quest’ultimo, bomber di razza, ha scritto pagine indelebili della storia del Catania e della Nazionale Italiana. Ci sarà anche Gabriele Gori che in Serie A e nella Nazionale ha polverizzato tutti i record di gol segnati.