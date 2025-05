Capo Peloro è un luogo meraviglioso. Lasciamolo pulito

Ancora la stagione balneare non è cominciata e non sono state installate le isole ecologiche. Perciò i rifiuti vanno portati via e differenziati a casa

MESSINA – E’ certamente piacevole godersi Capo Peloro anche adesso, con i tepori primaverili che invitano ad una sosta in spiaggia. Farlo bevendo qualcosa lo è ancora di più. Sarebbe certamente auspicabile, però, lasciare questo luogo meraviglioso così come lo si è trovato. E invece capita che i soliti incivili consumino la loro birra o la loro acqua e lascino le bottiglie sulla spiaggia e sugli scogli, anche in buon ordine bisogna dire, come si vede dalle immagini inviate al nostro numero WhatsApp 366.8726275. In questo periodo in cui Messina Servizi non ha ancora installato le isole ecologiche è necessario portare via i propri rifiuti e differenziarli a casa. Così tutti coloro che decideranno di recarsi a Capo Peloro potranno assaporare senza cattive sorprese la sua bellezza incontaminata.