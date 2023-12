Capodanno in Piazza Duomo, anche Delvento con i Good Fellas, Radio Italia e Dj Paoletta - Tempostretto

Si arricchisce la scaletta di artisti che suoneranno e canteranno per salutare il 2024. Al loro fianco anche i dj Alfredo Reni, Leo Lippolis e Alefio e le ballerine di Studio Danza

MESSINA – La band “The Good Fellas”, il dj set di Radio Italia con la celebre Dj Paoletta, i dj set dei messinesi Alfredo Reni, Leo Lippolis e Alefio, le ballerine di Studio Danza e ora anche il cantautore Delvento. Si arricchisce il parterre di artisti che si esibirà sul palco di piazza Duomo per celebrare il Capodanno a Messina.

Delvento, che ha partecipato a X Factor 17 prima di tornare per alcune tappe in città, porterà sul palco anche il suo brano “Tetto del mondo”, inedito con cui ha colpito i giudici in una delle prime manche della 17esima edizione. Messina vuole aprire il 2024 all’insegna della musica e sarà un anno ricco di concerti, partire da quelli di Ultimo, Negramaro, Zucchero e Geolier allo stadio San Filippo in programma in estate.