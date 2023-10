Delvento a piazza Cairoli: "Canto l'inedito con cui sono stato eliminato da X Factor" VIDEO - Tempostretto

Ai provini diceva di essere "scappato da Messina", ma oggi è felice di essere tornato per esibirsi sul palco dello Street Food

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ha inaugurato il palco posizionato in piazza per le quattro serate del Messina Street Food Fest. Il cantautore messinese Delvento, reduce dall’esperienza televisiva a X Factor, è tornato a Messina per esibirsi davanti al pubblico della sua città. La stessa da cui diceva di essere scappato durante il provino del talent show. Ma era una battuta, in realtà Jacopo Genovese è felice di tornare in città e lo fa tutte le volte che può, anche solo per guardare il mare.

Fra i brani cantati durante la serata inaugurale dell’evento a piazza Cairoli c’era pure l’inedito con il quale è stato eliminato dal programma in onda su Sky. “Sul tetto del mondo” è il titolo del brano che è stato pubblicato proprio in nottata su tutte le piattaforme.