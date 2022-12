Capri Leone, 469mila euro dal Pnrr per servizi in favore di anziani e profughi - Tempostretto

Bernadette Grasso parla di "progetto di lungo respiro". Si va dall'assistenza h24 alla geolocalizzazione, fino a software per cartelle sociali e assistenza domiciliare

CAPRI LEONE – Capri Leone ha ricevuto un finanziamento di oltre 469mila euro in favore del progetto “Servizi per l’assistenza e integrazione sociale”. Si tratta di fondi del Pnrr, ricevuto grazie all’avviso pubblico servizi e infrastrutture sociali di comunità. In 30 mesi saranno realizzati servizi per la geolocalizzazione e la sicurezza degli anziani, con soccorso h24, ma anche una piattaforma per consentire la ricezione dei farmaci direttamente a casa. Ma si parla, inoltre, di digitalizzazione di cartelle sociali per l’assistenza domiciliare e di un software per l’assistenza e l’integrazione dei rifugiati.

Bernadette Grasso: “Sviluppare servizi per anziani e profughi”

Il sindaco di Capri Leone, Bernadette Grasso, non nasconde la soddisfazione: “Un progetto di lungo respiro, le cui procedure erano state avviate il 30 aprile scorso dalla precedente amministrazione insieme ai nostri uffici e da noi completate il 15 settembre. Puntiamo a progettare e sviluppare servizi di assistenza per anziani e profughi reduci dalle guerre basati sull’utilizzo di servizi digitali e nuove tecnologie. In tale contesto sarà attivato un sistema di comunicazione bidirezionale che stimoli la partecipazione civica in rete dei cittadini in funzione di un accesso più semplificato ai servizi offerti dall’Ente comunale. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di tale risultato, in modo particolare al Gal Nebrodi, il cui supporto e animazione sul territorio, unito al sostegno dei suoi consulenti, è stato un valore aggiunto”.