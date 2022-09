Capri Leone, prima riunione della Consulta giovanile: Alessio Miracola eletto presidente - Tempostretto

Soddisfatti sindaco e assessore alle Politiche giovanili per l'approccio ai lavori dei giovani: eletti anche vicepresidente e segretario

CAPRI LEONE – Si è insediata a Capri Leone la nuova Consulta giovanile, che ha svolto la prima riunione lo scorso 30 agosto davanti al sindaco Bernadette Grasso e all’assessore alle politiche giovanili Valentina Tascone. Tre le principali cariche elette. Il presidente sarà il classe ’99 Alessio Miracola, mentre vicepresidente sarà Elia Versaci, 27enne, e la segretaria Silvia Giallanza, la più giovane dei tre con 22 anni.

Grasso: “Capri Leone a misura di giovane”

Soddisfatta Bernadette Grasso, sindaco di Capri Leone: “Grazie alla Consulta continueremo a raccogliere le istanze dei più giovani per andare incontro alle loro esigenze e rendere Capri Leone un territorio sempre più a misura di giovane”. Le fa eco Valentina Tascone: “Sono soddisfatta della numerosa partecipazione ai lavori della Consulta. Ciò dimostra che i giovani hanno voglia di fare e di impegnarsi per la comunità”.

Miracola: “Onorato”

“Grato per la fiducia e onorato dell’incarico”, ha dichiarato il neo presidente Alessio Miracola che punta alla “crescita sociale e culturale di Capri Leone e Rocca sarà il fine ultimo del nostro impegno. Per raggiungere l’obiettivo sarà preziosa la collaborazione di tutti. Per noi giovani questo è il tempo di agire”.