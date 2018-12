Aggredisce, minaccia e umilia l'ex moglie, poi le ruba anche il telefono

Percosse, minacce e continue umiliazioni nei confronti dell'ex moglie, oltre al furto del telefono cellulare, per la cui restituzione l'indagato ha richiesto una somma di denaro.

Per questo, ieri sera i carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno arrestato un 39enne di Piraino, ai domiciliari per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, rapina e tentata estorsione commessi ai danni della ex moglie e con l’aggravante di aver agito in presenza dei due figli minorenni.