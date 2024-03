Carabinieri cardio protetti, la donazione per ricordare Leonardo Virga

La onlus in memoria del medico scomparso troppo presto omaggia l'Arma di Messina

MESSINA – Adesso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina è una caserma “cardioprotetta”. L’associazione “Leo Onlus” ha donato un defibrillatore all’Arma. Al Comando provinciale di Messina la cerimonia per ringraziare l’associazione creata in memoria di Leonardo Virga, giovane medico prematuramente scomparso nel 2007 in un tragico incidente stradale.

Il defibrillatore, destinato alla stazione di Messina Principale, è stato consegnato al comandante provinciale colonnello Marco Carletti dall’avvocata Maria Trinchera Virga, madre del dottor Leonardo Virga, visibilmente emozionata nel rivivere il ricordo del figlio prematuramente scomparso alcuni giorni dopo aver conseguito la laurea in medicina.

Il dispositivo è stato posizionato in un apposito alloggiamento posto nell’area d’ingresso della caserma, dove potrà sicuramente essere di fondamentale utilità in caso di bisogno, trattandosi di un apparato indispensabile per un primo ed immediato soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il dottor Tommaso Virga e il dottor Vittorio Virga, cardiologo al

Policlinico di Messina, insieme alla moglie dottoressa Marilena Briguglio ed al figlio Leonardo,

rispettivamente padre e fratello dello scomparso Leonardo. Il colonnello Carletti e il maggiore Marcello Savastano, comandante della Compagnia di Messina Centro, nel ringraziare i rappresentanti dell’Associazione per la lodevole iniziativa, ha voluto sottolineare l’importanza della protezione che assicura il defibrillatore all’interno della Caserma, frequentata anche da tanti cittadini di Messina che quotidianamente si presentano per le normali incombenze istituzionali, evidenziando che il vero servizio del Carabiniere si esplica nella prossimità e vicinanza nei confronti dei cittadini.