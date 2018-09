Festa dell'Addolorata a S. Stefano di Camastra, 3 denunce e 16 multe dei CC

E' di 3 denunce, 4 segnalazioni, 16 sanzioni e 2 veicoli sequestrati il bilancio dei controlli straordinari che la Compagnia Carabinieri di SAnto Stefano di Camastra ha effettuato lo scorso week end, mentre la città delle ceramiche celebrava la festa di Maria Santissima Addolorata, tra le più partecipate ricorrenze religiose della zona.

Nella due giorni di servizi in strada, gli uomini dell'Arma hanno fatto fioccare le multe. Sono 16 gli automobilisti sanzionati per violazione del codice della strada, ed a due di loro è stato bloccato il mezzo.

Un cinquantanovenne ed un 37enne sono stati denunciati perché trovati in possesso ingiustificato di coltello, mentre un sorvegliato speciale è stato deferito perché sorpreso a violare gli obblighi.

Infine nel fine settimana gli uomini della stazione di Caronia, al comando della stessa Compagnia stefanese, hanno notificato un ordine di carcerazione ad un pregiudicato per mafia di 57 anni, che deve scontare 5 anni per detenzione di armi e altri reati. L'uomo era ai domiciliari dal marzo scorso, quando gli erano stati trovati e sequestrati, in un pollaio, un fucile a canne mozze, una baionetta, una doppietta e un fucile realizzato artigianalmente. Nella stessa stìa c'erano anche 92 cartucce per fucile, 20 cartucce per pistola, 82 grammi di marijuana.