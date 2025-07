Carabinieri, il generale Claudio Domizi alla guida del comando interregionale Culquaber

Il generale torna a Messina dove nel decennio scorso è stato comandante provinciale

Claudio Domizi torna a Messina. Il generale di corpo d’armata è il nuovo comandante dell’interregionale carabinieri Sicilia e Calabria “Culquaber”. Domizi, che è stato comandante provinciale di Messina all’inizio del decennio scorso, riceve il testimone dal pari grado Giovanni Truglio.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta stamane all’interno della caserma Bonsignore di Messina, sede del comando, alla presenza del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Salvatore Luongo.

Truglio si congeda dopo 48 anni di servizio

Congedandosi, il generale Truglio ha definito Sicilia e “Calabria “terre ricche di storia e bellezza, ma caratterizzate da forme di criminalità organizzata pervasive e aggressive, in cui l’azione dell’Arma, con la sua capillare presenza, oltre a conseguire risultati operativi di grande valore, ha rappresentato un presidio di legalità, il cui lavoro non ha soluzione di continuità”. Dopo ben 48 anni, Truglio lascia oggi il servizio attivo: “Nonostante tutti i cambiamenti a cui ho assistito, dettati da una continua spinta alla modernità, non è mutata, invece, la tensione etica e lo spirito di servizio dei Carabinieri”-

Il generale Domizi ha definito le associazioni criminali che tormentano le due regioni come “ripugnanti, spietate, ma non imbattibili”. Ha quindi ricordato tutti i caduti, sia dell’Arma che delle altre Forze di Polizia, ma anche giornalisti, sacerdoti e tutte le altre persone che si sono sacrificate nella lotta alla criminalità, ringraziando tutti i carabinieri per l’attività svolta, sempre anteponendo gli interessi del servizio a quelli personali, esortando i Comandanti a continuare ad operare con il medesimo spirito.

Il comandante generale Salvatore Luongo ha reso un deferente omaggio ai caduti, la cui memoria è un impegno morale, in quanto i Carabinieri hanno il dovere di essere degni di quel passato e rinnovare ogni giorno, con il loro agire, i valori che sono l’essenza stessa del patrimonio genetico dell’Arma.

Nel pomeriggio di ieri 24 luglio, a Palermo, il comandante generale Luongo, accolto dal comandante di Legione, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, all’interno della storica caserma intitolata al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ha incontrato una rappresentanza di militari dei reparti territoriali e speciali in servizio in Sicilia, nonché una delegazione dell’Associazione nazionale carabinieri.

L’omaggio ai carabinieri siciliani a Palermo

La visita si è conclusa con un messaggio di profonda ammirazione e convinto plauso rivolto a tutti i Carabinieri siciliani che quotidianamente “ispirano le loro azioni ai principi e ai valori fondamentali della vita militare, quali il senso del dovere, l’onore, il rispetto, il sacrificio, l’amore per la Patria e lo spirito di servizio”.