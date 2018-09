Messina: arrestato per estorsione al padre, evade e viene riammanettato subito

Aveva ottenuto i domiciliari il ventenne messinese arrestato per estorsione dai carabinieri. Ma ci ha messo poche ore a farsi arrestare nuovamente, e stavolta è finito in cella di sicurezza.

Il ragazzo era stato condotto dai carabinieiri in una comunità di recupero per tossicodipendenti, dopo essere stato arrestato per estorsione nei confronti del padre. Il provvedimento del giudice era scattato dopo la denuncia del genitore, esasperato da due anni di vessazione, minacce e percosse.

Non di rado, infatti, il cinquantenne era stato colpito dal figlio, quando aveva rifiutato di consegnargli il denaro che avrebbe dovuto servirgli a comprare la droga.

Poco tempo dopo essere entrato in comunità, però, il ventenne si è allontanato arbitrariamente. I carabinieri lo hanno rintracciato qualche ora più tardi.