Messina, gioielliere pestato in centro: si stringe il cerchio sul responsabile

Se l'è cavata con un naso rotto il commerciante pestato a sangue ieri sera in via dei Mille, nei pressi della sua gioielleria. E' successo intorno alle 18. Qualcuno lo aggredito in malo modo, sferrandogli un violento pugno che lo ha spedito a terra, in una pozza di sangue e semi incosciente.

Immediato l'allarme e l'arrivo del 112 che ha portato il malcapitato all'ospedale Piemonte. Qui i medici gli hanno riscontrato il setto nasale rotto, lo hanno medicato e dimesso: guarirà in un mese.

Il gioielliere è stato già ascoltato dai Carabinieri, che pensano che dietro la brutale aggressione ci siano motivi personali, probabilmente vicende sentimentali. I militari sono vicini all'identificazione del responsabile e si indaga sul ruolo di un complice che avrebbe spalleggiato l'aggressore.