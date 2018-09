Motta Camastra, arrestati due fratelli che coltivavano marijuana

Pensavano di essere riusciti a nascondere alla vista le loro preziose piantine, 50 arbusti di marijuana che crescevano rigogliose, alte minimo un metro e mezzo, mentre alcune raggiungevano persino l'altezza di 3 metri.

Ma la piantagione di contrada Larderia non poteva passare inossevata ai Carabinieri, che ieri hanno arrestato un cinquantaseienne ed un quarantatreenne di Francavilla di Sicilia, sorpresi ad irrigare le coltivazioni.

I militari hanno tenuto sott'occhio per giorno la zona, fino a quando, ieri sera, non si sono presentati i due "contadini" che hanno cominciato ad irrigare.

Per loro sono stati rinchiusi in cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Sono accusati di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.