Carabinieri, nuova rosa di comandanti a Messina

Cinque nuovi ufficiali vanno alla guida di reparti e compagnie chiave per Messina e provincia

Nuovi vertici dell’Arma a Messina. Dopo l’addio del tenente colonnello Francesco Falcone, ufficiale di grandi competenze e che si è distinto anche per il profilo umano reso nel servizio, arriva alla guida del Reparto Operativo un altro ufficiale di provate qualità, il tenente colonnello Marco Barone.

Ad accoglierlo il comandante provinciale Lucio Arcidiacono, che ha dato il benvenuto anche al maggiore Federico Sallusto, che subentra al capitano Ettore Pagnano alla guida della Compagnia Messina Sud. Nella stessa Compagnia va la comando del Nucleo Radiomobile il tenente Alex Zecca, mentre il Radiomobile della Messina Centro è da oggi ai comandi del tenente Ciro Grassia.

Nuovi vertici anche ai Ris

Presentandoli alla stampa, il comandante Arcidiacono ha accolto anche il nuovo comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina, il tenente colonnello Gianpaolo Iuliano, proveniente dai Ris di Roma. Lo strategico reparto dell’Arma ha competenze sulle regioni di Sicilia e Calabria e si è spesso rivelato determinante per il lavoro di investigazione dell’Arma. Come, tra i più eclatanti e recenti episodi, nel caso dell’omicidio di Angelo Pirri, trovato morto l’8 giugno scorso a Pace del Mela. Proprio le tracce scientifiche hanno permesso di inchiodare il padre Sebastiano alle sue responsabilità nel delitto.

Il tenente colonnello Marco Barone ( foto a lato) ha alle spalle diverse esperienze in territori difficili come la provincia reggina e si è distinto alla guida della Compagnia di Taurianova, un’area tra le più complesse dal punto di vista criminale, in Calabria. Il maggiore Sallusto arriva a Messina dopo ruoli di comando in zone operative in Puglia, dove si è disntinto tra Bari, Trani e Cerignola.