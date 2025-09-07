Comando provinciale dei carabinieri, il colonnello Falcone lascia Messina

Nuovo incarico a Como per l'ufficiale arrivato nel territorio messinese nel 2022

MESSINA – Dopo tre anni il colonnello Francesco Falcone si accinge a lasciare la guida del reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Messina, per assumere l’incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Como.

Nell’occasione, l’ufficiale ha voluto salutare, “ringraziandoli vivamente, i carabinieri del reparto operativo di Messina, che hanno lavorato con grande impegno e abnegazione per il raggiungimento di importanti risultati”. Negli ultimi giorni del suo incarico il colonnello Falcone ha salutato i rappresentanti locali delle altre istituzioni dello Stato presenti nel capoluogo e nella provincia, con cui ha lavorato “in questo intenso periodo in modo proficuo e in sinergia”. Le parole dell’ufficiale sono anche di “ringraziamento verso i rappresentanti degli organi di stampa, con i quali ha avuto il piacere di relazionarsi nel fornire la comunicazione istituzionale”.

Il colonnello era giunto a Messina nel settembre 2022, provenendo dal Comando generale dell’Arma, e ora si appresta ad assumere un nuovo importante incarico, “arricchito sicuramente dell’entusiasmante esperienza professionale e umana maturata nella provincia peloritana, di cui conserverà sempre un bellissimo ricordo”, si legge in una nota dei carabinieri.