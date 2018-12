Rapina, minaccia e schiaffeggia i suoi familiari. Arrestato 32enne milazzese

MILAZZO - Ha costretto i suoi familiari a consegnargli denaro contante e le chiavi della macchina, minacciandoli di morte e schiaffeggiandoli. Con quei soldi, ha subito acquistato un telefono cellulare.

I carabinieri della Compagnia di Milazzo sono intervenuti per arrestare un 32enne milazzese, per rapina e maltrattamenti in famiglia. E' stato portato al carcere di Barcellona in attesa del giudizio per direttissima.