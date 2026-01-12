 Peloritana Servizi Sociali. Uil promuove sit-in di protesta a Palazzo dei Leoni

Peloritana Servizi Sociali. Uil promuove sit-in di protesta a Palazzo dei Leoni

lunedì 12 Gennaio 2026 - 12:00

Appuntamento martedì alle 15

Ivan Tripodi e Livio Andronico, rispettivamente segretario generale di Uil e Uil-Fpl Messina avevano annunciato in conferenza stampa che, in assenza di un riscontro da parte del sindaco metropolitano, Federico Basile, riguardo la costituzione della nuova Azienda speciale, sarebbero scesi in piazza al fianco degli 800 lavoratori delle Coop che garantiscono i servizi sociali per la Città metropolitana di Messina.

Domani, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 15, in concomitanza con l’avvio della nuova sessione dei lavori del Consiglio metropolitano, i lavoratori daranno luogo a un sit-in di protesta. Presto, come annunciato dal sindaco Federico Basile, sarà riproposta la delibera sulla costituzione della “Peloritana Servizi Sociali”, ma Uil e Uil-Fpl non ci stanno e chiedono una preventiva interlocuzione.

Non sono state discusse con le parti sociali le clausole di salvaguardia dei lavoratori. Il rischio è altissimo e non potevamo restare fermi. Siamo al loro fianco e delle rispettive famiglie: l’Azienda speciale deve garantire la continuità lavorativa di quanti da decenni garantiscono i Servizi sociali della Città metropolitana. Il sindaco Basile non ha avuto nemmeno la delicatezza di convocare le parti sociali per avviare una interlocuzione come si fa normalmente. Questo non possiamo accettarlo”.

Così affermano Ivan Tripodi e Livio Andronico, che invitano i lavoratori a presenziare massicciamente alla manifestazione di protesta in programma domani, alle ore 15, davanti a Palazzo dei Leoni.

