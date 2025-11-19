 Carabinieri scoprono 1,5 kg di marijuana in uno stabile, grazie fiuto del cane “Manco”

Dario Rondinella

mercoledì 19 Novembre 2025 - 10:06

Il sopraffino olfatto dell’unità cinofila “Manco” ha facilitato il lavoro dei militari, permettendo di individuare lo stupefacente

BIANCO – I carabinieri, hanno rinvenuto all’interno di uno stabile abbandonato e non abitato un’ingente quantità di stupefacente.
Il sopraffino olfatto dell’unità cinofila “Manco” ha facilitato il lavoro dei militari, permettendo di individuare, nascosti in intercapedini difficilmente accessibili, 1,5 kg di marijuana e 255 grammi di hashish, conservati in sacchetti già suddivisi in dosi termosaldate.
Il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le successive analisi di laboratorio.

