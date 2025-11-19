Carabinieri scoprono 1,5 kg di marijuana in uno stabile, grazie fiuto del cane “Manco”

Il sopraffino olfatto dell’unità cinofila “Manco” ha facilitato il lavoro dei militari, permettendo di individuare lo stupefacente

BIANCO – I carabinieri, hanno rinvenuto all’interno di uno stabile abbandonato e non abitato un’ingente quantità di stupefacente.

Il sopraffino olfatto dell’unità cinofila “Manco” ha facilitato il lavoro dei militari, permettendo di individuare, nascosti in intercapedini difficilmente accessibili, 1,5 kg di marijuana e 255 grammi di hashish, conservati in sacchetti già suddivisi in dosi termosaldate.

Il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le successive analisi di laboratorio.