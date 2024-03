Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, a Roma qualcosa si muove

Vertice a Roma e spiragli positivi, ma l'Ugl sottolinea: "Tavolo tecnico insediato dopo un anno"

I segnali di apertura alla possibilità di operare in proroga per mantenere aperta Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sono un regalo di Pasqua ben accolto dagli operatori del settore e dalle famiglie dei piccoli pazienti. Ma l’Ugl Salute ricorda che i tempi stringono, bisogna far presto e soprattutto….che evidentemente è passato un anno invano, visto che si è appena insediato il tavolo tecnico propedeutico alla risoluzione del problema.

Il segretario provinciale di UGL Salute Messina Fabrizio Denaro e il segretario provinciale UTL-UGL Tonino Sciotto intervengono così sulla possibile conferma del Ccpm in deroga alle previsioni stringenti del decreto Balduzzi.

Vertice a Roma

“Apprendiamo che nei giorni scorsi rappresentanti del Ministero della Salute, della Regione Siciliana e dell’IRCCS Bambin Gesù si sono incontrati per affrontare la situazione della Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Taormina. Dopo quasi un anno, durante il quale scarse sono state le informazioni relative alla richiesta di deroga al DM 70, potremmo dire eppur si muove.

Spiragli positivi

E’ anche emerso che dall’incontro tra le parti tutti concordano sul mantenere aperta la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. Ma ciò che ci lascia perplessi è che a quanto pare solo adesso verrà insediato un tavolo tecnico per trovare le risorse economiche e risolvere le questioni tecniche. Avevamo capito che il tavolo tecnico si fosse già insediato, pertanto dobbiamo dedurre che un anno è passato solo per dire che tutti sono d’accordo per tenere aperto il CCPM.

Fare presto

Mancano solo tre mesi alla conclusione della proroga concessa. Non essendo questo il tempo delle polemiche, accogliamo positivamente le notizie che arrivano da Roma e auspichiamo, come più volte dichiarato, che si arrivi rapidamente alla conclusione della vicenda che continua a diffondere incertezza tra i pazienti e tra i professionisti sanitari della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina.

Buona Pasqua ai pazienti

UGL Salute Messina, infine, coglie l’occasione per fare gli auguri di Pasqua ai piccoli guerrieri del CCPM di Taormina, ai familiari, a tutto il personale sanitario e a tutti coloro che non accettano una riforma della sanità che sia fatta a colpi di penna e di compasso