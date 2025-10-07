 Cardiochirurgia pediatrica. "Presa in giro di Schifani, intervenga il governo"

Redazione

martedì 07 Ottobre 2025 - 08:00

Lo dice la senatrice Dafne Musolino

“La Regione Siciliana declassa la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina a succursale di Palermo. Una decisione che arriva dopo un anno di promesse da parte del governo Schifani e che penalizza un polo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, tagliando altri 20 posti letto al San Vincenzo”. Sulla vicenda interviene la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, che annuncia un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute.

“Dopo un anno di manfrine e promesse, è arrivato il declassamento della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, ridotta a succursale di Palermo. È una gigantesca presa in giro dei cittadini siciliani, dei piccoli pazienti e del buon senso. Taormina è un polo di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo e dovrebbe essere centro di riferimento regionale, invece assistiamo al demansionamento del San Vincenzo, a cui vengono tagliati altri 20 posti letto nel silenzio dell’amministrazione locale. Una vergogna assoluta, portata avanti, per di più, interpretando i dati sulle prestazioni sanitarie: c’è una discordanza enorme tra i numeri forniti dagli uffici regionali e quelli delle strutture, guarda caso sempre a vantaggio di Palermo. Presenterò una interrogazione parlamentare al ministro della Salute, Schillaci, il quale si è impegnato a tutelare la cardiochirurgia pediatrica di Taormina approvando un Ordine del giorno a mia firma in Senato. È urgente che il Governo intervenga per impedire questo vero e proprio scempio della sanità siciliana targata Schifani”.

