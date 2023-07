Cardiochirurgia, Polo d'eccellenza a Palermo. E Taormina? Schifani: "Resterà operativa, per ora" - Tempostretto

Il Ccpm taorminese potrebbe essere il "faro" per la parte orientale della Sicilia e la Calabria. Il presidente della Regione: "Monitoreremo i dati"

La Sicilia ha da ieri una “nuova” Cardiochirurgia Pediatrica, dopo quella di Taormina. Ci sono voluti 13 anni per la riapertura del Polo di eccellenza del Civico di Palermo, le cui attività vengono espletate in collaborazione con il San Donato di Milano. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha parlato di “una realtà che ritorna dopo tanti anni nel capoluogo siciliano. Non ci saranno più viaggi della speranza per i piccoli pazienti siciliani e questo è un grande passo in avanti. Diamo sicurezza anche alle famiglie dei bambini in cura – ha aggiunto il governatore – che potranno affrontare le situazioni più complicate sapendo di essere assistiti al meglio e con attorno le persone care. Tutto questo si collega anche al grande progetto del Polo pediatrico di Palermo: a breve partiranno i finanziamenti”. Il 4 e il 5 luglio sono già stati effettuati i primi due interventi nella nuova struttura. “Entrambi i pazienti – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo – sono siciliani ed erano in lista d’attesa per essere operati al Policlinico San Donato di Milano”. Nello specifico si è trattato della chiusura di un difetto interatriale in un paziente congenito adulto e di una correzione in toracotomia di anello vascolare su un bambino di tre anni. I posti letto disponibili sono diciannove: undici per pazienti pediatrici e pazienti adulti che presentino patologie cardiache dalla nascita, tre neonatali e cinque di terapia intensiva. Il complesso operatorio ha a disposizione due sale operatorie, dotate di tutte le apparecchiature più recenti, e una terza sala è in corso di ristrutturazione e sarà pronta a breve.

L’equipe medica

L’équipe medica è composta da: quattro cardiochirurghi, undici anestesisti-rianimatori, cinque perfusionisti, due cardiologi, 47 infermieri, 15 operatori socio-sanitari. La nuova unità, interamente ristrutturata in armonia con le normative più recenti in materia, si trova al secondo piano del padiglione 12 dell’ospedale Civico di Palermo, già in precedenza destinato all’attività di cardiochirurgia pediatrica. Tra i macchinari specialistici a disposizione della nuova operativa, ci sono anche due strumenti per la circolazione extracorporea e due apparecchi Ecmo (Ossigenatore extracorporeo a membrana) di ultima generazione. Sono disponibili, inoltre, due angiografi, mentre una terza sala angiografica è in corso di definizione.

“Per il Ccpm di Taormina siamo fiduciosi”

Ad avviso di Schifani la Sicilia diventa adesso punto di riferimento per il Sud Italia della cardiochirurgia pediatrica. Oltre al Polo di Palermo, in Sicilia vi è anche il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina, convenzionato con il Bambino Gesù di Roma, la cui attività, dopo una proroga di sei mesi, è in scadenza il 31 luglio. “Ci sarà la mia particolare attenzione – ha detto ieri a Palermo il presidente della Regione – vedremo i dati nei prossimi mesi”. Il servizio sanitario nazionale alla Sicilia assegna per questa disciplina 15 posti e saranno coperti dal Civico di Palermo. “Taormina per il momento resterà operativa– sottolinea Schifani – siamo fiduciosi. In ogni caso, tutto sarà fatto per dare tranquillità al territorio”.