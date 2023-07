Caretta Caretta sulla spiaggia di S. Teresa di Riva - Tempostretto

In corso accertamenti per comprendere se il rettile abbia deposto le uova. Nella notte si è allontanato in mare

S. TERESA – Tanta curiosità ha destato la tartaruga Caretta caretta rinvenuta ieri sera a S. Teresa di Riva, lungo la spiaggia all’altezza di piazza Municipio. Sul posto sono giunti i carabinieri, la Polizia locale e la Guardia costiera, che hanno delimitato l’area in cui si trovava la tartaruga. Nel corso della notte il rettile si è allontanato dopo essere rientrato nelle acque dello Jonio. Sono in corso accertamenti per comprendere se la tartaruga abbia o meno deposto le uova.