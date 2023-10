Carlo V a Messina, le iniziative in occasione del 488° anniversario della visita dell'imperatore - Tempostretto

Il momento rievocativo organizzato dall'Associazione culturale Compagnia rinascimentale della stella

MESSINA – L’Associazione culturale Compagnia rinascimentale della stella propone alla cittadinanza messinese, per il terzo anno consecutivo, un momento rievocativo in ricordo della storica visita in città dell’imperatore Carlo V d’Asburgo del 1535. Per questa edizione, oltre a rievocare la mattina di domenica 22 ottobre la visita del sovrano al castello di Matagrifone, si avranno ben due momenti sabato 21. La mattina alle 10.30 presso l’Enoteca provinciale di San Placido Calonerò si rievocherà l’arrivo al monastero benedettino del celebre imperatore ed a seguire convegno sulla rievocazione storica nel Val Demone alla presenza di Bianka Myftari, ricercatrice del Ministero della Cultura, Claudio Maltese, presidente di FederStorica e Ignazio Rondone, Vicario del Val Demone per la FederStorica. La sera alle 20 a San Giovanni di Malta resoconto dell’Impresa di Tunisi con lettura di alcuni brani della Notte d’Aphrica a cura di Daniele Ferrara e l’esibizione di alcuni allievi del Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli”.

Patrocinio gratuito del Comune

La manifestazione rievocativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Messina, del Consorzio europeo rievocazioni storiche, della Federazione storica siciliana e della collaborazione della Città metropolitana di Messina. L’intero evento si svolge grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re, dell’Associazione culturale “Gruppo Storico Conte Cutelli”, del Gruppo di Rievocazione storica di Mili San Pietro e dei musici dell’Associazione Casa normanna Rione Vecchia Matrice di Motta S. Anastasia. Altresì si ringrazia per la collaborazione: l’Associazione Amici del Museo “Franz Riccobono”, l’Associazione Aurora, l’Associazione Aura e la C.S.S. e F. Messina.

La due giorni rievocativa

La due giorni rievocativa vedrà protagonisti i soci della Compagnia della Stella che indosseranno abiti e armature fedelmente riprodotti e realizzati da Giuseppe Amato e da Ignazio Rondone. Domenica 22 ottobre per l’intera giornata si potrà visitare il complesso monumentale del Castello di Matagrifone – Cristo Re. Le visite guidate si terranno alle 9.30 e alle 17 a cura dell’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re (prenotazione obbligatoria su whatsapp 3930095620 o sulla pagina facebook Associazione Roccaguelfonia Cristo Re). Il momento rievocativo avrà inizio alle ore 10.30 con l’arrivo di Carlo V ed accoglienza con cerimonia dell’issa bandiera, sparo del cannone e ballo rinascimentale della nobiltà messinese. Accoglieranno Carlo V: il Vicerè, il Castellano, lo Stradigoto ed il Senato Cittadino.