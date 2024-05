Quinto stop idrico. Lavori a buon punto, l’acqua potrebbe tornare già sabato FOTO e VIDEO

Operazioni in corso sull'acquedotto Fiumefreddo

Foto e video di Silvia De Domenico

I cantieri principali sono ad Alì e Itala, dove gli operai hanno già sezionato la condotta e inserito nuovi giunti per passare alla fase della saldatura. In altre zone, invece, in corso la sostituzione di scarichi e fiati.

Finiranno nei tempi previsti, forse anche prima, i lavori all’acquedotto Fiumefreddo. Se non si verificheranno intoppi, l’erogazione idrica potrebbe riprendere già a partire da domani.

“Abbiamo messo in campo tutte le azioni per mitigare il disagio e vi chiediamo un uso parsimonioso dell’acqua in questi giorni – dice il sindaco Federico Basile -. Noi siamo al Coc che risponderà al numero 𝟎𝟗𝟎𝟐𝟐𝟖𝟔𝟔 per tutte le eventuali esigenze per garantire il supporto ai cittadini nell’attesa del ripristino completo della erogazione”.