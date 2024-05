Messina. The Black Blues Brothers al Vittorio Emanuele

In programma 3 e 4 maggio, uno show internazionale direttamente dal "Moulin Rouge"

MESSINA – Direttamente dal “Moulin Rouge” di Parigi, venerdì 3 e sabato 4 maggio arriva al Teatro Vittorio Emanuele di Messina The Black Blues Brothers, uno show acrobatico che sta ottenendo un successo internazionale, con un tour mondiale di oltre 900 date e 600.000 spettatori.

Tra circo contemporaneo e commedia musicale, The Black Blues Brothers è uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di ogni nazione, portato in scena da 5 performer kenioti che accostano in maniera inedita il repertorio acrobatico tipico della loro nazione a un accattivante repertorio musicale made in USA e a un immaginario cinematografico immortale.

“Siamo molto contenti di esibirci in Sicilia” spiega l’ideatore dello show Alexander Sunny (già produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil), che aggiunge: “Negli anni siamo stati in tutto il mondo, con un ottimo esito di pubblico e critica. Dall’Australia agli Emirati Arabi, passando per tutta Europa. Speriamo che il pubblico di Messina si diverta come si sono divertiti ospiti illustri che hanno applaudito lo show, quali Papa Francesco, il principe Alberto e la principessa Stéphanie di Monaco e Re Carlo III d’Inghilterra, che presentando la Royal Variety Performance (storica trasmissione TV che dal 1912 accoglie i più grandi nomi della danza, del teatro e del circo) ha lodato gli artisti per il loro talento”.

Definito “la scintillante impresa dei magnifici cinque” dal celebre critico Franco Cordelli sul Corriere della Sera, lo spettacolo si svolge in un elegante locale stile Cotton Club, dove un inserviente insegue il sogno di diventare uno dei Blues Brothers, quando l’apparizione di due personaggi vestiti con l’iconico completo di John Belushi e Dan Aykroyd gli offre l’opportunità di realizzare i suoi desideri, aiutato da loro e dai suoi due colleghi: assecondando le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e tutto lo staff si trasformano in equilibristi, sbandieratori, acrobati e danzatori col fuoco. La scena si riempie di corpi perfetti che volano nell’aria eseguendo complicate evoluzioni sempre col sorriso sulle labbra, sfruttando tutto ciò che li circonda: ogni oggetto (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico. Se i Blues Brothers erano una band che cercava di ricomporsi, i Black Blues Brothers sono un gruppo acrobatico che si riforma ogni sera sul palco dando vita ad una festa ricca di momenti spettacolari sulle travolgenti note della colonna sonora del cult movie, uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi: piramidi umane, limbo col fuoco, salti con la corda e nei cerchi, gag esilaranti, divertenti striptease, spassose sfide di ballo e molto altro ancora.

The Black Blues Brothers è stato presentato tre volte con grandissimo successo al Festival Fringe di Edimburgo, la kermesse teatrale più importante al mondo, dove è stato scelto come miglior spettacolo di teatro fisico dal magazine Theatre Weekly e dove tornerà per il quarto anno ad agosto.

All’Adelaide Fringe Festival (in Australia) è stato indicato come miglior show acrobatico dal quotidiano The Advertiser.

L’incredibile successo è valso agli acrobati un invito alla più rilevante vetrina del circo al mondo, il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, dove hanno ricevuto due premi speciali.

The Black Blues Brothers

in

THE BLACK BLUES BROTHERS

Scritto e diretto da Alexander Sunny

Con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi,

Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde

Coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff

Scenografie Siegfried Preisner, Loredana Nones e Studiobazart

Light designer Andrew Broom

Direttore di palco Albert Lilfountain

Tour manager Jake Franzone

Project manager Nick Fieldstory

Lo spettacolo è una produzione Mosaico Errante distribuita in esclusiva mondiale da Circo e dintorni.