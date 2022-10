Carmelo Giuffrè, fondatore e presidente Irritec, nominato cavaliere del lavoro - Tempostretto

Premiata la capacità di innovazione e di sviluppo dimostrata sul campo da un imprenditore capace di assicurare alla sua azienda una solida presenza internazionale

Prestigioso riconoscimento per uno degli imprenditori più importanti della Città Metropolitana di Messina. Questo lunedì 10 ottobre Carmelo Giuffrè è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Come spiega il sito dei Cavalieri del Lavoro italiani Giuffrè “è fondatore e presidente di Irritec SpA, nata nel 1974 come piccola impresa per la produzione di avvolgibili in PVC con soli 18 dipendenti e oggi attiva a livello mondiale nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi di irrigazione sostenibile per i settori agricolo e residenziale. Attraverso investimenti in ricerca e innovazione avvia la produzione di impianti ad “ali gocciolanti” per il risparmio e l’ottimizzazione delle risorse idriche.

Successivamente guida l’internazionalizzazione dell’azienda con l’apertura del primo stabilimento in Spagna. Oggi Irritec conta circa 30 brevetti e distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi. Opera con 14 stabilimenti e sedi commerciali in Italia a Capo d’Orlando e in Algeria, Brasile, Cile, Germania, Messico, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Perù. L’export è pari al 70%. Occupa 880 dipendenti.”

La soddisfazione dell’azienda per la nomina di Carmelo Giuffrè

L’azienda di Capo d’Orlando ha così commentato la notizia. “Irritec è orgogliosa di annunciare che Carmelo Giuffrè – Fondatore e Presidente dell’azienda – è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con decreto firmato in data 30 maggio, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Ing. Stefano Patuanelli.

Imprenditore e anima tecnica di Irritec, in azienda Carmelo Giuffrè si occupa del coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo: è stata, infatti, proprio la sua visione pionieristica a permettere all’azienda – inizialmente attiva nel campo degli infissi in plastica ad estrusione – di convertire la produzione per realizzare sistemi di irrigazione a goccia, con l’obiettivo di favorire il risparmio idrico e promuovere un modello di agricoltura sostenibile.

L’onorificenza a Cavaliere del Lavoro, conferita a Carmelo Giuffrè, riconosce il ruolo importante

dell’imprenditore nel contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese e alla valorizzazione del territorio siciliano, anche consolidando l’impegno di Irritec per la generazione di valore condiviso e la promozione dei principi di sostenibilità lungo tutta la filiera.”

Giuffrè: “Un’onorificenza che mi riempie di orgoglio”

“Sono onorato della nomina di Cavaliere del Lavoro che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro di una vita. Un’onorificenza che mi riempie di orgoglio e per la quale ringrazio chi mi ha proposto, e chi negli anni mi ha sostenuto nel realizzare e costruire la nostra impresa – ha dichiarato Carmelo Giuffrè, Fondatore e Presidente di Irritec. “Irritec è da sempre impegnata a sviluppare tecnologia e innovazione italiane in tutto il mondo per un corretto uso delle risorse idriche in agricoltura. Un’azione che si basa su un senso di responsabilità e su un profondo legame con il territorio, la Sicilia, la regione che ci ha visto crescere come azienda, insegnandoci il valore dell’acqua e della salvaguardia delle risorse”.

La nuova generazione protagonista in Irritec

Il lavoro di Carmelo Giuffrè rappresenta anche una guida per la nuova generazione in Irritec. I figli Mauro e Giulia Giuffrè, membri del Consiglio d’Amministrazione dell’azienda, hanno commentato la nomina: “Irritec rappresenta la storia della nostra famiglia e del nostro territorio, divenendo un punto di riferimento nel settore dell’irrigazione di precisione. Un percorso di crescita continua, basato sulla visione lungimirante del suo fondatore, che negli anni ha saputo guidare – insieme a un team manageriale – l’impresa al successo, impegnandosi al perseguimento di innovazione e sostenibilità come valori integrati nel nostro agire”.

A Carmelo Giuffrè, valido rappresentante del nostro territorio, vanno gli auguri di Tempostretto