Carmelo Guarnera, due premi alle Canarie e presto un nuovo locale a Messina - Tempostretto

Redazionale. Due premi dall’"Università Pizza italiana nel mondo"

Redazionale. Continuano senza sosta i successi ed i riconoscimenti del pizzaiolo messinese, campione del mondo emerito, Carmelo Guarnera, istruttore del movimento pizzaioli italiani e delegato Sicilia e Scuola Nazionale Pizzaioli professionisti guidata dal presidente Francesco Matellicani.

Reduce da un viaggio alle isole Canarie, per lavoro e progetti nuovi, insieme all’amico Carlo Truscelli, grande maestro dell’arte bianca e titolare della pizzeria Flash, e Marco Tavani, campione del mondo Las Vegas 2022, Carmelo Guarnera ha presentato il suo grande spettacolo “Acrobatic pizza show“, con mega pizze lenzuoli in colori spagnoli e italiani.

Alle Isole Canarie, Carmelo Guarnera ha ricevuto due riconoscimenti: “Pizzero di qualità 2023” e “Pizzeria di qualità 2023” per l’alto livello professionale del suo locale Pizza’s World Messina, voluto dalla presidentessa Antonia Ricciardi dell’Università Pizza Italiana nel Mondo.

Condividendo con il campione mondiale Marco Tavani un premio che a Carmelo ricorda quando anni fa a Granada, dall’amica e presidente U.p.i.m., Antonia Ricciardi, dove era presente in veste di giudice di gara, durante il campionato spagnolo, cantando e suonando i suoi brani dedicati alla pizza, ha ricevuto a sorpresa anche il premio alla carriera insieme al suo amico campione mondiale Danilo Pagano.

Molte le richieste provenienti dall’estero per il messinese Carmelo Guarnera che in una recente intervista ha ribadito il suo amore per la sua amata Messina decidendo di restare nella sua terra, anticipando che qualcosa di nuovo sta nascendo nel centro storico della città. Non sarà solo pizza e si aggiungerà allo storico locale Pizza’s World Messina: una tradizione di oltre 18 anni in città. “La pizza per me è vita“, il motto del campione pizzaiolo Carmelo Guarnera.