Carnevale 2025, a Piazza Duomo arriva la pista di ghiaccio FOTO

Inaugurerà il 7 febbraio e si potrà pattinare fino al 30 marzo

MESSINA – Messina si prepara al Carnevale. In arrivo a piazza Duomo una pista di ghiaccio larga 20 metri. Sarà coperta sopra e aperta ai lati, una delle tipiche piste utilizzate in diverse città nel periodo natalizio.

Dal 7 febbraio l’Ice Carnival Fest 2025

“E’ stata una scelta ben precisa quella di portarla a Messina in un periodo dell’anno diverso dal Natale”, spiega la direttrice artistica dell’evento Ice Carnival Fest 2025, Teresa Impollonia. Con la sua Blueseansicily, in collaborazione con Etna eventi, ha proposto all’Amministrazione comunale un calendario di eventi lungo più di un mese. Le iniziative si rivolgono a diversi target d’età e sono dedicate ai cittadini e visitatori che transitano ogni giorno dalla piazza principale della città. La pista di ghiaccio sarà inaugurata il prossimo 7 febbraio e si potrà pattinare fino al 30 marzo.

Carnevale, San Valentino e feste a tema nel weekend

“Ci saranno giornate a tema ad esempio per San Valentino. Poi altri eventi nel periodo di Carnevale o nei weekend”, aggiunge Impollonia. Il villaggio sarà aperto sia di giorno che di sera. Accanto alla pista verranno montate delle casette di legno dove si potrà affittare l’attrezzatura, compresi dispositivi di sicurezza per bambini come caschetti e ginocchiere.

Ci sarà poi uno spazio dedicato all’animazione dei bambini in cui arriverà anche un orso polare. E poi spettacoli a cura dell’associazione Priscilla.