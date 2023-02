Carnevale a Messina, ecco gli eventi del fine settimana - Tempostretto

Tutti gli appuntamenti in programma sabato e domenica

Proseguono gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale per i festeggiamenti del Carnevale in città. Ieri pomeriggio, a piazza Cairoli, “Maschere senza fili”, teatrino delle marionette per incantare piccini e grandi, ed “Emozioni in Fiaba”, rappresentazione delle storie La Fuga di Pulcinella e Il Vestito di Arlecchino, a bordo del bus storico Atm. L’appuntamento è stato arricchito dall’allestimento di un laboratorio che ha coinvolto i piccoli partecipanti nella realizzazione di maschere di Carnevale. Un momento ludico e creativo finalizzato anche a sensibilizzare i più piccoli sui valori dell’amicizia e della solidarietà, fondamentali per la loro crescita.

Il programma di oggi 18 febbraio, prevede alle 17, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, un incontro con gli ambasciatori del gusto, i messinesi Pasquale Caliri, Francesco Arena e Lillo Freni che, attraverso la loro opera di diffusione delle eccellenze enogastronomiche cittadine, offriranno ai partecipanti un momento dedicato ai piatti peloritani tipici del Carnevale; alle 17.30 con partenza da piazza Cairoli, “Suona il Carillon Vivente”, un’esclusiva proposta artistica che nell’ultimo decennio ha caratterizzato eventi di importanza su scala mondiale. Un’idea semplice, geniale ed estremamente suggestiva, caratterizzata da un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi… itinerante. Lo spettacolo ha una sola pretesa: lasciare un romantico ricordo agli spettatori; infine alle 18.30, nella Sala Laudamo, lo spettacolo “Bentornato Peppe Nappa”, a cura dell’Associazione Kiklos, con la partecipazione degli Scacciuni e la Fioraia, tipiche maschere della tradizione carnevalesca di Cattafi – S. Lucia del Mela, testo e regia di Antonio Previti.

Domenica 19, alle 17, sempre a piazza Cairoli, animazione itinerante con “La carrozza incantata”, condotta da un cocchiere con a bordo una principessa, sfilerà lungo l’isola pedonale di viale San Martino. Il programma prevede anche una serie di appuntamenti che si terranno nei villaggi. Sabato 18 e domenica 19, alle 19, la XVI Sagra di Carnevale a Larderia Inferiore, evento a cura dell’Associazione socio-culturale Selene, finalizzato ad offrire momenti di aggregazione agli abitanti del villaggio e per custodire le antiche tradizioni del luogo; domenica 19, dalle 9 alle 20, a Santa Lucia sopra Contesse “Carnival Villagge 2023″, organizzato dall’associazione Generazioni future. Infine, sempre domenica 19, a Curcuraci, dalle 14.30 alle 20, si terrà una sfilata di Carnevale promossa da Asd Comitato pro Curcuraci. Tutti gli appuntamenti sono consultabili all’indirizzo internet del Comune.