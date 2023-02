Carnevale dello Jonio, su il sipario con la sfilata dei bambini della Primaria e dell'Infanzia - Tempostretto

Grande partecipazione ed entusiasmo dopo due anni di stop a causa della pandemia

S. TERESA – La sfilata degli alunni della Direzione didattica lungo le vie Crispi e Regina Margherita di S Teresa, ha dato il via al Carnevale dello Jonio. Quella in corso è la prima dopo i due anni di stop a causa della pandemia. Questa manifestazione nasce da un accordo tra l’Amministrazione comunale e la Scuola ed è inserita nel Progetto “Scuola e Territorio” che vede protagonisti alunni, insegnanti e genitori della Primaria e dell’Infanzia (referenti gli insegnanti Carmelo Ariosto e Gabriella Calderone). Le tematiche scelte per quest’anno sono state le seguenti: Plesso “Muscolino” Centro: Paladini suli e amuri; Plesso “Crupi” Cantidati: Mamma mia; Plesso “Trimarchi” Bucalo: Brasil; Plesso “Amato” Barracca: Figli delle stelle; Plesso “Carpenzano” Sparagonà: Il mondo della magia.